Фестиваль WOW! HOW?, «Анималия» в «Зеленой школе» и игра-викторина в «Самокате»
Фестиваль науки Wow! How? в РАН
Возраст: 6+
Когда: 8–10 марта, 10:00–19:00
Где: Ленинский пр-т, 32а
На три дня Российская академия наук превратится в гигантскую площадку для экспериментов. Организаторы приготовили новое шоу «Научный беспредел 2.0», 35 мастер-классов, интерактивных зон и мини-шоу, которые будут работать без перерывов весь день. В программе: робототехника, виртуальная реальность, 3D-печать и многое другое.
Спектакль «Волшебник Изумрудного города» от фонда Belcanto
Возраст: 1+
Когда: 10 марта, 12:30–13:30
Где: пр-т Мира, 36
Музыкальный фонд Belcanto покажет джазовый концерт-сказку для самых маленьких зрителей. Элли, Тотошка, Железный дровосек и Страшила отправятся на поиски волшебника в сопровождении необычного оркестра, который можно будет не только послушать, но и потрогать.
«Анималия» в «Зеленой школе»
Возраст: 3+
Когда: 10 марта, 11:00–12:00
Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4
«Анималия» — это курс про животных для самых маленьких, состоящий из трех занятий. На первом, в эту субботу, расскажут про вомбата: как он выглядит, где живет и чем питается. Героями следующих уроков станут богомол и фламинго. Интерактивное занятие идет 45 минут, а купить абонемент на все три можно у администратора школы. Подробности по телефонам: +7 (903) 719–14–84 или +7 (495) 995–00–20 (добавочный 8505).
Интерактивное занятие «Электричество» от проекта «Умная Москва»
Возраст: 7+
Когда: 10 марта, 12:00–22:00
Где: ул. Восточная, 4, корп. 1
В культурном центре «ЗИЛ» «Умная Москва» устроит четыре лаборатории, где детям расскажут про электричество и его свойства. Участники научного эксперимента разберутся, как устроены электроприборы и как они работают, соберут химический источник тока, освоят беспроводную передачу энергии и сделают лампу своими руками.
Игра-викторина по книге «Карты: Путешествие в картинках» в «Самокате»
Возраст: 6+
Когда: 10 марта, 12:00–13:00
Где: ул. Малая Ордынка, 13, корп. 3
В «Самокате» в субботу будет большая географическая викторина по книге «Карты. Путешествие в картинках по континентам, морям и культурам мира». На занимательной лекции дети узнают, как выглядят флаги разных стран, на каких языках говорят жители, как выглядят взрослые и дети, как они одеваются и какие животные и птицы живут там. Кроме географического урока, у «Самоката» в марте есть еще много разных занятий и игр — почитать о них можно на странице издательства в Facebook.
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