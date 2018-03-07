В «Самокате» в субботу будет большая географическая викторина по книге «Карты. Путешествие в картинках по континентам, морям и культурам мира». На занимательной лекции дети узнают, как выглядят флаги разных стран, на каких языках говорят жители, как выглядят взрослые и дети, как они одеваются и какие животные и птицы живут там. Кроме географического урока, у «Самоката» в марте есть еще много разных занятий и игр — почитать о них можно на странице издательства в Facebook.