Книжный своп в «Маршаке», фестиваль ирландской культуры и «Наша анимация»
Детский книжный своп в «Маршаке»
Возраст: 0+
Когда: 17 марта, 10:00–20:00
Где: Казарменный пер., 4, стр. 3
В субботу независимый книжный проект «Маршак» проведет детский своп в своем магазинчике: можно будет принести книги для детей, подростков и даже родителей и обменять их на другие. Ограничение только одно: не нужно приносить рваные и очень старые книги — те, которым больше 30 лет, как пишут организаторы. Книги можно оставить и забрать на столе, а книги на полках можно купить — это не своп, а собственность магазина. И, судя по опыту, лучше приходить пораньше — хотя уже к открытию, подозреваем, будет очередь на входе.
Мастер-класс по тележурналистике для детей
Возраст: 7–11 лет
Когда: 17 марта, 17:00–18:00
Где: ул. Покровка, 11
На мастер-классе, который проведут тележурналист Лилия Каримова и филолог Динара Хафизова, детям расскажут, что такое стендап, зачем он журналистам и как телеведущие работают с бегущей строкой. Стоимость участия в мастер-классе — 500 рублей, но перед оплатой лучше уточнить наличие свободных мест по телефону +7 (495) 540–58–02 или имейлу [email protected], так как группа небольшая.
Детская программа фестиваля ирландской культуры
В детской программе Недели ирландской культуры есть несколько мероприятий, которые нельзя пропустить. Во-первых, показы анимационных лент студии Cartoon Saloon — «Песни моря», про которую мы уже рассказывали, и «Добытчицы» Анджелины Джоли. Во-вторых, трогательные короткометражки Brown Bag Films. Кроме мультфильмов, обязательно сходите на детский концерт ирландской музыки (3+) в ЦДХ, где музыканты расскажут об инструментах, на которых они играют, и спектакль «Кентервильское привидение» (7+) проекта Flying Banana — его покажут на английском языке, но, думаем, детям будет все понятно. Все мероприятия и места их проведения ищите на официальном сайте.
Фестиваль «Наша анимация» в Центре документального кино
Возраст: 6+
Когда: 17 марта, 14:00–15:00 и 18 марта, 13:00–14:00
Где: Зубовский б-р, 2
В рамках «Нашей анимации», которая стартует в Москве одновременно с Открытым российским фестивалем анимационного кино, покажут две детские программы — «Чей нос лучше?» и «Жил-был дом» — с лучшими российскими короткометражками за последний год, где будет в том числе несколько работ «Союзмультфильма».
Мультфильм «Поднять якоря!» в детском лектории «Пионера»
Возраст: 6+
Когда: 18 марта, 12:00–13:30
Где: Кутузовский пр-т, 21
В детском «Пионере» покажут норвежский мультфильм про спасательный катерок Элиас, который работает в городском порту (как тут не вспомнить классику советской мультипликации — «Катерок» и «В порту»?). Добрый и поучительный мультфильм о поиске себя и важности дружбы, после которого — традиционное угощение от кафе «Пион» и танцы с «Цехом».
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