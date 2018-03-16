В субботу независимый книжный проект «Маршак» проведет детский своп в своем магазинчике: можно будет принести книги для детей, подростков и даже родителей и обменять их на другие. Ограничение только одно: не нужно приносить рваные и очень старые книги — те, которым больше 30 лет, как пишут организаторы. Книги можно оставить и забрать на столе, а книги на полках можно купить — это не своп, а собственность магазина. И, судя по опыту, лучше приходить пораньше — хотя уже к открытию, подозреваем, будет очередь на входе.