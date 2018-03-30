Столярный мастер-класс для детей в «Парке ремесел»

Возраст: 6+

Когда: по пятницам и воскресеньям до конца мая

Где: пр-т Мира, 119, стр. 47

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В столярной мастерской «СМ-47» стартует программа «Приятно познакомиться, я столяр», где дети узнают об основах столярного дела и сделают пару вещей из дерева. В двухчасовую программу входит экскурсия по мастерской и практическое занятие, на котором детей научат пилить, шлифовать, декорировать и создавать простые и интересные предметы.

День птиц в Зоологическом музее МГУ

Возраст: 5+

Когда: 31 марта, 12:00–15:00

Где: ул. Большая Никитская, 2

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Накануне Международного дня птиц, который отмечают 1 апреля, в музее устраивают интерактивный праздник с кучей интересных лекций, заданий и мастер-классов. Ученые-орнитологи расскажут, как правильно построить скворечник, чем можно и нельзя кормить птиц, почему городские птицы сообразительнее их лесных родственников и как отличать их по пению или перьям.

Сказка «Маленький принц» в Московской консерватории

Возраст: 3+

Когда: 31 марта, 15:00–16:00

Где: ул. Большая Никитская, 13/6

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Фонд «Бельканто» покажет в субботу музыкальную сказку «Маленький принц» в сопровождении органной музыки и песочной анимации. Читать сказку будет актриса Чулпан Хаматова, концерт рассчитан на самых маленьких зрителей — с трех лет.

Фестиваль «Взрослым и детям» проекта «Мемориал» и книжного «Маршак»

Возраст: 6+

Когда: 31 марта и 1 апреля, 15:00–17:00

Где: уточняйте на сайте

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Фестиваль «Взрослым и детям» — история репрессий и несвободы, рассказанная через архивные документы, дневниковые записи и письма. Организаторы разделили фестивальные мероприятия на две части — дневную детскую (в сопровождении взрослых) и вечернюю взрослую. Днем в субботу — прогулка по району Ивановской горки с историей о первых московских концлагерях и последних домах партийной номенклатуры, вечером — игра «74» для взрослых. В воскресенье в уютном пространстве книжного «Маршак» — чтение писем, которые писали дети 30-х годов родителям в лагеря, и вечерняя лекция для взрослых.

Занятие «Карапузы и прекрасное» в Музее русского импрессионизма

Возраст: 4–6 лет

Когда: 1 апреля, 11:15–12:15

Где: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11

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В воскресение в детском клубе музея проведут интерактивное занятие «На колесах». Маленьким посетителям нужно будет найти все средства передвижения, которые встречаются на картинах, после чего их ждет мастер-класс по рисованию и танцевальный урок в детской мастерской.

Спектакль «Баллада о маленьком буксире» в Музее Москвы

Возраст: 5+

Когда: 1 апреля, 12:00–13:00

Где: Зубовский б-р, 2

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В апреле в Музее Москвы стартуют детские театральные воскресенья. В ближайшее покажут пластилиновый спектакль по мотивам стихотворения Иосифа Бродского и полотен импрессионистов — о том, как важно знать, кто ты, и любить свою жизнь. После показа маленьких зрителей ждет мастер-класс по лепке.

«Праздник непослушания» на Kids Rock Fest

Возраст: 3+

Когда: 1 апреля, 12:00–15:00

Где: ул. 1-я Дубровская, 13а

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Детский панк-рок-фестиваль с главными музыкальными хитами, выступлением детских панк-групп, рок-бабабаечным шоу и веселыми пантомимами мим-театра «Мирлиц». Кроме музыки, в программе ирокезы, детские тату, аквагрим и мастер-классы по изготовлению собственной гитары.