Фестиваль «Взрослым и детям» — история репрессий и несвободы, рассказанная через архивные документы, дневниковые записи и письма. Организаторы разделили фестивальные мероприятия на две части — дневную детскую (в сопровождении взрослых) и вечернюю взрослую. Днем в субботу — прогулка по району Ивановской горки с историей о первых московских концлагерях и последних домах партийной номенклатуры, вечером — игра «74» для взрослых. В воскресенье в уютном пространстве книжного «Маршак» — чтение писем, которые писали дети 30-х годов родителям в лагеря, и вечерняя лекция для взрослых.