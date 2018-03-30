День птиц, «Маленький принц» и столярный мастер-класс
Столярный мастер-класс для детей в «Парке ремесел»
Возраст: 6+
Когда: по пятницам и воскресеньям до конца мая
В столярной мастерской «СМ-47» стартует программа «Приятно познакомиться, я столяр», где дети узнают об основах столярного дела и сделают пару вещей из дерева. В двухчасовую программу входит экскурсия по мастерской и практическое занятие, на котором детей научат пилить, шлифовать, декорировать и создавать простые и интересные предметы.
День птиц в Зоологическом музее МГУ
Возраст: 5+
Когда: 31 марта, 12:00–15:00
Накануне Международного дня птиц, который отмечают 1 апреля, в музее устраивают интерактивный праздник с кучей интересных лекций, заданий и мастер-классов. Ученые-орнитологи расскажут, как правильно построить скворечник, чем можно и нельзя кормить птиц, почему городские птицы сообразительнее их лесных родственников и как отличать их по пению или перьям.
Сказка «Маленький принц» в Московской консерватории
Возраст: 3+
Когда: 31 марта, 15:00–16:00
Где: ул. Большая Никитская, 13/6
Фонд «Бельканто» покажет в субботу музыкальную сказку «Маленький принц» в сопровождении органной музыки и песочной анимации. Читать сказку будет актриса Чулпан Хаматова, концерт рассчитан на самых маленьких зрителей — с трех лет.
Фестиваль «Взрослым и детям» проекта «Мемориал» и книжного «Маршак»
Фестиваль «Взрослым и детям» — история репрессий и несвободы, рассказанная через архивные документы, дневниковые записи и письма. Организаторы разделили фестивальные мероприятия на две части — дневную детскую (в сопровождении взрослых) и вечернюю взрослую. Днем в субботу — прогулка по району Ивановской горки с историей о первых московских концлагерях и последних домах партийной номенклатуры, вечером — игра «74» для взрослых. В воскресенье в уютном пространстве книжного «Маршак» — чтение писем, которые писали дети 30-х годов родителям в лагеря, и вечерняя лекция для взрослых.
Занятие «Карапузы и прекрасное» в Музее русского импрессионизма
Возраст: 4–6 лет
Когда: 1 апреля, 11:15–12:15
Где: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11
В воскресение в детском клубе музея проведут интерактивное занятие «На колесах». Маленьким посетителям нужно будет найти все средства передвижения, которые встречаются на картинах, после чего их ждет мастер-класс по рисованию и танцевальный урок в детской мастерской.
Спектакль «Баллада о маленьком буксире» в Музее Москвы
Возраст: 5+
Когда: 1 апреля, 12:00–13:00
Где: Зубовский б-р, 2
В апреле в Музее Москвы стартуют детские театральные воскресенья. В ближайшее покажут пластилиновый спектакль по мотивам стихотворения Иосифа Бродского и полотен импрессионистов — о том, как важно знать, кто ты, и любить свою жизнь. После показа маленьких зрителей ждет мастер-класс по лепке.
«Праздник непослушания» на Kids Rock Fest
Возраст: 3+
Когда: 1 апреля, 12:00–15:00
Детский панк-рок-фестиваль с главными музыкальными хитами, выступлением детских панк-групп, рок-бабабаечным шоу и веселыми пантомимами мим-театра «Мирлиц». Кроме музыки, в программе ирокезы, детские тату, аквагрим и мастер-классы по изготовлению собственной гитары.
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