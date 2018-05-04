Анимационный воркшоп, ракетостроение и архитектурная мастерская
Выставка «Пугающая бездна» в Дарвиновском музее
Возраст: 6+
Когда: с 28 апреля, 10:00–18:00
Где: ул. Вавилова, 57
На выставке детям расскажут, кто живет в океанских глубинах — от китовых акул до гигантских кальмаров, — чем они питаются, нужен ли им солнечный свет и как долго они живут. Кроме самой экскурсии, на выставке есть пара игр: квест «Погружение» и пазл «Тезки», собрав который можно узнать забавные названия разных акул.
Анимационный воркшоп на «Генеральной репетиции»
Возраст: 3–8 лет
Когда: 5 мая, 12:00–14:00
Где: ул. Петровка, 25
Весь май по субботам на выставке «Генеральная репетиция» будут идти практические занятия по анимации для дошкольников, которые подготовила куратор Большого фестиваля мультфильмов Мария Алигожина. Сначала детям нужно будет найти на выставке интересные образы или предметы и зарисовать их. А на самом занятии они познакомятся с разными техниками анимации и смогут придумать свой мультфильм с собранными героями. Для участия в воркшопе нужно зарегистрироваться и купить билет на выставку.
Детская архитектурная мастерская Сity Play в «Москва-Сити»
Возраст: 4–12 лет
Когда: 6 мая, 11:00–12:30
Где: Пресненская наб., 6, стр. 2
Музей «Москва-Сити» запустил детскую архитектурную мастерскую вместе с архитектурным клубом «Кони на балконе». В расписании — несколько двухчасовых занятий: «Город будущего», «Украшение серых будней», «Образ башни» и «Человеческие гнезда», на которых с детьми будут работать архитекторы, психологи и художники. На ближайшем, в это воскресенье, детям предложат раскрасить серый скучный город — асфальт, бетон и панельки спальных районов — яркими красками и сделать объемный коллаж.
«Разноцветный зоопарк» в Музее русского импрессионизма
Возраст: 4–6 лет
Когда: 5 мая, 11:15–12:15 и 6 мая, 13:00–14:00
Где: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11
На занятии в изостудии дети научатся работать с разными материалами от масляной пастели до прозрачной акварели, узнают, как рисовали полотна известные художники, и попробуют создать собственные шедевры — картины и коллажи. Темы всегда разные: например, в субботу будут рисовать цветущую поляну — с бабочками, пчелами и разными растениями.
«Авиамоделирование» и «Ракетостроение» в «Зеленой школе»
Возраст: 7+
Когда: 5 мая, 12:00–13:00 и 13:00–14:00
Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4
По выходным занятия в «Зеленой школе» идут с утра до позднего вечера, и в расписании можно найти разные активности: от гончарного дела и столярки до авиамоделирования и ракетостроения. Оба курса рассчитаны на младших школьников — надо будет строить летательные аппараты и запускать их в небо.
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