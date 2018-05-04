Весь май по субботам на выставке «Генеральная репетиция» будут идти практические занятия по анимации для дошкольников, которые подготовила куратор Большого фестиваля мультфильмов Мария Алигожина. Сначала детям нужно будет найти на выставке интересные образы или предметы и зарисовать их. А на самом занятии они познакомятся с разными техниками анимации и смогут придумать свой мультфильм с собранными героями. Для участия в воркшопе нужно зарегистрироваться и купить билет на выставку.