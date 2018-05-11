Арт-фестиваль Big Baby Boom, лекция про собак и выставка «Люди от трех лет»
Выставка «Люди от трех лет» в галерее «А3»
Возраст: 3+
Когда: до 19 мая, 17:00–20:00
В галерее «А3» показывают работы детей-художников — от трех до 12 лет. Кроме самой экспозиции, на выставке будет несколько интересных занятий от проекта «Худкружок» (правда, обычно они проходят по вечерам в будни) — на них нужна обязательная регистрация. В следующую субботу выставка закроется семейным мастер-классом «Одноразовый костюм».
«Зоошкола» в парке «Фили»
Возраст: 3+
Когда: 12 мая, 12:00
Где: ул. Большая Филевская, 22, стр. 1
Тема субботнего занятия в «Зоошколе»: «Собака — друг человека». Детям расскажут, как люди приручили собак и как используют их в разных профессиях, как за ними ухаживать и как правильно дрессировать. Кроме занятия, для детей приготовили развлекательную программу, угощение и подарки.
Фестиваль конструкторов в «Эврика-парке»
Возраст: 1+
Когда: 12–13 мая, 09:00–20:00
На площадке фестиваля можно поиграть примерно в 100 разных конструкторов со всего мира — от мягких кубиков до сборных моделей с чипами. Для самых маленьких посетителей (от года до четырех лет) будет отдельная зона с безопасными наборами — в них только крупные детали, которые нельзя проглотить.
Детский арт-фестиваль Big Baby Boom в DI Telegraph
Возраст: 0+
Когда: 12–13 мая, 11:00–19:00
Где: ул. Тверская, 7
В программе большого семейного фестиваля — мастерские для детей и родителей (столярная, флористическая, художественная и по изготовлению игрушек) и творческий корнер от разных проектов, модный детский показ от молодых дизайнеров и креативная детская игровая. Весь день — маркет, детское кафе и вкусный кофе, а по вечерам — выступления детей-учеников «Рок-школы». Вход на фестиваль и все активности — бесплатны, но для участия нужно зарегистрироваться.
Фестиваль дворовых игр в музее «Огни Москвы»
Возраст: 6+
Когда: 12–13 мая, 14:00–15:30
Где: Армянский пер., 5
В выходные музей «Огни Москвы» зовет играть в дворовые игры: классики, резиночку, штандер-стоп, фанты и другие. Участие в фестивале бесплатное, но нужно зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 624–73–74 или электронной почте [email protected]
Спектакль-книжка «Приключение кролика» в «Мамином садике»
Возраст: 2+
Когда: 13 мая, 11:00–11:50
Где: ул. Каретный Ряд, 3
На премьерном спектакле малыши и родители вместе читают истории про то, как растет главный герой Кролик, как он знакомится с жизнью в лесу, его обитателями, звуками и разными природными явлениями. Каждая страница книги — это приключение и путешествие в волшебный мир, как говорят сами актеры.
Мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» в детском «Пионере»
Возраст: 12+
Когда: 13 мая, 11:30–13:30
Где: Кутузовский пр-т, 21
В воскресенье в детском кинолектории «Пионера» будет спецпоказ анимационного фильма Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?». Документальная лента рассказывает о жизни грузинского художника и драматурга Резо Габриадзе, автора сценариев к фильмам «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!». После показа — традиционное угощение с чаем и танцевальный мастер-класс.
Занятие «Образ башни» в архитектурной мастерской Сity Play
Возраст: 4–12 лет
Когда: 13 мая, 11:00–13:00
Где: Пресненская наб., 6, стр. 2
Новое занятие в детской архитектурной мастерской, которую запустили музей-смотровая «Москва-Сити» и архитектурный клуб «Кони на балконе», посвящено башням. На мастер-классе дети вместе с архитекторами и художниками спроектируют свое сооружение и придумают его историю.
Интерактивный концерт «Сказка о царе Салтане» в Музее Пушкина
Возраст: 3+
Когда: 13 мая, 12:00–13:00
Где: ул. Пречистенка, 12, корп. 2
В Музее Пушкина на Пречистенке детям расскажут «Сказку о царе Салтане» в сопровождении живой музыки и песочной анимации. Концерт рассчитан на самых маленьких зрителей — от трех лет.
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