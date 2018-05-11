На площадке фестиваля можно поиграть примерно в 100 разных конструкторов со всего мира — от мягких кубиков до сборных моделей с чипами. Для самых маленьких посетителей (от года до четырех лет) будет отдельная зона с безопасными наборами — в них только крупные детали, которые нельзя проглотить.