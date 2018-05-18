Фестиваль «Политех», фильм «Чудеса» и маркет местной еды
Мастер-класс «Играем в радио» в издательстве «Настя и Никита»
Возраст: 6+
Когда: 11:30–13:00
Где: ул. Покровка, 11
На мастер-классе в книжном издательстве детям расскажут о том, как появилась радиосвязь, и предложат стать телеграфистами, шифровальщиками и радиоредакторами. Также на занятии они разберут по ролям и запишут аудиоспектакль, который через пару дней все участники получат по электронной почте. Записаться на мастер-класс можно по телефону +7 (495) 540–58–02 или по почте [email protected]
Семейный фестиваль финансовой грамотности в «Цифровом деловом пространстве»
Возраст: 6+
Когда: 19 мая, 11:00–18:00
Где: ул. Покровка, 47
Финансовый фестиваль пройдет в Москве уже в третий раз. В программе мастер-классы, выступления театров, экскурсия по музею денег и разные подарки. На фестивале дети узнают, как обращаться с деньгами: как их правильно копить и тратить, чтобы хватило на все цели и желания.
Фестиваль «Игра 4D: дети, движение, дружба, двор» в парке «Красная Пресня»
Возраст: 6+
Когда: 19 мая, 11:00–13:00
Где: ул. Мантулинская, 5
В субботу в Москве и других городах России пройдет фестиваль детских уличных игр. Московской площадкой станет парк «Красная Пресня». Мероприятием занимается команда «Университета детства» «Рыбаков Фонда». В программе дворовые игры, в которые играли родители и бабушки с дедушками нынешних детей, так что и маленьким участникам, и взрослым будет чем заняться и что вспомнить.
Фестиваль «Политех» в парке Горького
Возраст: 3+
Когда: 19–20 мая, 11:00–23:30
Где: ул. Крымский Вал, 9
В выходные в парке Горького пройдет самый зрелищный летний фестиваль — «Политех». Тема фестиваля в этом году — «Энергия». Что точно нельзя пропустить: танцевальный перформанс в VR-очках от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана, огромную модель Луны над Пионерским прудом, спортивно-интеллектуальный квест Nike и «Политеха» и «Лабораторию шторма». Больше детских событий — в программе на сайте.
Маркет местной еды в Музее Москвы
Возраст: 0+
Когда: 19 мая, 11:00–23:00 и 20 мая, 11:00–21:00
Где: Зубовский б-р, 2
Во дворе Провиантских складов Музей Москвы и проект «Местная еда» сводят москвичей и туристов и новые гастропроекты: на фестивале можно попробовать уличные блюда от шефов вроде тако, бургеров, салатов, лимонадов и многого другого. Для детей на маркете есть отдельная площадка и много вкусного.
Фильм «Чудеса» в детском лектории «Пионера»
Возраст: 12+
Когда: 20 мая, 11:30–13:00
В «Пионере» покажут фильм Аличе Рорвахер, который получил Гран-при жюри Каннского фестиваля. Это история о жизни четырех сестер с отцом-деспотом на ферме: в этой семье есть жесткие порядки, у каждого свой круг обязанностей, а общаться с кем-то за пределами хозяйства запрещено. Но все меняется, когда отцу приходится взять в работники мальчика Мартина. Фильм покажут на языке оригинала с субтитрами.
Открытие общественного огорода в парке Горького
Возраст: 0+
Когда: 20 мая, 12:00–15:00
Где: ул. Крымский Вал, 9
В воскресенье в парке Горького откроется общественный огород — пространство, где любой может арендовать грядку и посадить что-то из предложенных растений: баклажан, капусту (белокочанную и цветную), перец, томаты черри, землянику, разную зелень и многое другое. Участие в проекте стоит 3 тысячи рублей — за аренду грядки, набор садовника, табличку с именем владельца, семена и саженцы. Кроме самих огородных работ, все лето можно будет слушать лекции по садоводству и ходить на разные мастер-классы.
КомментарииПодписаться