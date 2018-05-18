На мастер-классе в книжном издательстве детям расскажут о том, как появилась радиосвязь, и предложат стать телеграфистами, шифровальщиками и радиоредакторами. Также на занятии они разберут по ролям и запишут аудиоспектакль, который через пару дней все участники получат по электронной почте. Записаться на мастер-класс можно по телефону +7 (495) 540–58–02 или по почте [email protected]