Важно в первую очередь определиться, о каком возрасте идет речь. Малышам примерно лет до шести полезно верить не только в Деда Мороза, но и в другие сказки и чудеса. В первую очередь потому, что это развивает фантазию и творческое мышление и учит добру. Но не манипулируйте этой верой, даже если очень хочется пригрозить за плохое поведение неявкой Деда Мороза и отсутствием подарка. Помните, что ребенок в какой-то момент тоже получит возможность манипулировать вами: поняв, что Деда Мороза не существует, ребенок будет продолжать делать вид, что верит в него, чтобы получить, например, дополнительные подарки.

Обычно к школе дети сами понимают, что к чему. Но если ребенок начнет задаваться вопросом существования Деда Мороза раньше, родителям придется что-то говорить. Тут все очень неоднозначно и зависит от возможной реакции на правду каждого конкретного малыша. Здорово, если вы знаете, как обстоят дела в кругу общения вашего ребенка. Если большинство друзей в садике или школе верят в Деда Мороза, лучше не разрушать веру своего ребенка, потому что он будет чувствовать себя вне команды. Обратный вариант тоже возможен. В любом случае не ограничивайтесь одной фразой, а потратьте время на полноценный диалог, узнайте, что чувствует и думает ваш ребенок.