За и противНужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует?
Спросили у родителей и психолога, стоит ли рассказать ребенку правду или лучше поддерживать его веру в сказку как можно дольше
Мамы, придерживающиеся разных точек зрения, поделились своим взглядом на ситуацию и рассказали, почему их дети верят или не верят в новогоднего волшебника. А психолог объяснила, в чем плюсы и минусы этой веры и в каком возрасте и каким образом ребенку лучше узнать правду.
Мнение
Нужно сказать, что не существует
Альбина
Елисеева
сын 7 лет
Мой сын уже не верит в Деда Мороза и знает, что подарки под елку кладут родители. Но я не помню, когда конкретно он перестал в него верить, это произошло как-то само собой. Мы никогда особенно не поддерживали эту сказку, но и специально не внушали ребенку, что Деда Мороза не существует. Мне кажется, веру в него обесценивает огромное количество промо-дедов, которые перед праздниками заполняют торговые центры и улицы и вместо подарков раздают всем рекламные листовки. Ребенок, который видит 10 Дедов Морозов одновременно, понимает, что тут что-то не так, и начинает задавать вопросы.
И тут каждый родитель сам решает, говорить своему ребенку правду или поддерживать в нем веру в сказку. По-моему, обманывать нечестно — лучше рассказать о настоящей истории праздника, о том, почему его принято проводить с семьей. Я не думаю, что мы таким образом лишаем ребенка веры во что-то хорошее. Лучше верить в собственные силы, а не в сказочных персонажей.
Мнение
Нужно поддерживать веру в чудо
Мария
Першикова
дочь 5 лет
Дочь еще верит в Деда Мороза. Она нарисовала письмо для него и ждет, что он приедет в новогоднюю ночь и оставит для нее подарок. Ее не смущает, что она с начала декабря примерно раз 20 уже видела Деда Мороза. Прямого вопроса о том, существует он или нет, она не задавала. Не знаю пока, что буду делать, если это произойдет. Но, скорее всего, скажу, что он существует для тех, кто в него верит. Он делает чудеса, но увидеть его, скорее всего, не получится, а все Деды Морозы, которых она наблюдает перед праздниками, — это переодетые люди. Все-таки хочется, чтобы ребенок подольше верил во что-то сказочное, чтобы продлить детство. Мы все когда-то были маленькими и верили. И ничего, сейчас взрослые, рассудительные.
Комментарий психолога
Ирина
Васильева
семейный психолог
Важно в первую очередь определиться, о каком возрасте идет речь. Малышам примерно лет до шести полезно верить не только в Деда Мороза, но и в другие сказки и чудеса. В первую очередь потому, что это развивает фантазию и творческое мышление и учит добру. Но не манипулируйте этой верой, даже если очень хочется пригрозить за плохое поведение неявкой Деда Мороза и отсутствием подарка. Помните, что ребенок в какой-то момент тоже получит возможность манипулировать вами: поняв, что Деда Мороза не существует, ребенок будет продолжать делать вид, что верит в него, чтобы получить, например, дополнительные подарки.
Обычно к школе дети сами понимают, что к чему. Но если ребенок начнет задаваться вопросом существования Деда Мороза раньше, родителям придется что-то говорить. Тут все очень неоднозначно и зависит от возможной реакции на правду каждого конкретного малыша. Здорово, если вы знаете, как обстоят дела в кругу общения вашего ребенка. Если большинство друзей в садике или школе верят в Деда Мороза, лучше не разрушать веру своего ребенка, потому что он будет чувствовать себя вне команды. Обратный вариант тоже возможен. В любом случае не ограничивайтесь одной фразой, а потратьте время на полноценный диалог, узнайте, что чувствует и думает ваш ребенок.
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