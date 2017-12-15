Последние два года самые обсуждаемые темы в Москве были связаны с разрушениями: в 2016-м городские власти уничтожали ларьки и магазины в рамках борьбы с самостроем, в 2017-м — объявили о намерении сравнять с землей 9 тысяч хрущевок. Параллельно в городе продолжался снос исторических зданий. The Village разобрался, каких зданий лишилась Москва в этом году: самостроев, пятиэтажек и исторических домов.

Исторические здания

Всего в 2016 году в Москве снесли 184 здания, из них 132 попали в четвертую и пятую волну сноса самостроев, еще 42 постройки — пятиэтажки. Меньше всего уничтожили исторических зданий — 15, среди них дореволюционные, конструктивистские и построенные в стиле сталинского неоклассицизма. Для сравнения: в 2016 году город лишился 26 исторических построек.

Чтобы сносы прекратились, столице должен вернуться особый статус, который у нее когда-то отняли. «Москве необходим статус исторического поселения, который у нее был до 2010 года, когда решением министерства культуры этого статуса город был лишен. Очевидно, что он мешал реализовывать крупные строительные проекты, так как не позволял сносить исторические здания. Это абсурд, что город федерального значения живет без норм и правил, которые должны сохранять его наследие», — рассказал The Village координатор «Архнадзора» Андрей Новичков.

Самые примечательные постройки, которые мы потеряли в 2017-м:

Усадьба Неклюдовой

Дом, переживший пожар 1812 года, — уникальное здание для Патриарших прудов, по большей части застроенных в начале XX века. При сносе градозащитникам и местным жителям предъявили бумаги, в которых чиновники утверждали, что здание построено в 1969 году и поэтому его можно сносить. «Снос был начат ранним утром 6 мая вопреки тому, что здание являлось исторически ценным и по закону не подлежало сносу», — рассказали в «Архнадзоре».

Последний деревянный дом села Алексеевское

К началу XX века основная часть застройки Москвы и окрестностей была деревянной, сейчас от нее даже в центре практически ничего не осталась. Тем обиднее потеря этого здания, дававшего представление о том, как выглядела жизнь в тогдашнем ближнем Подмосковье — селе Алексеевском. На месте исторической постройки планируют возвести 12-этажную гостиницу.

Дом культуры имени Серафимовича

Конструктивистское здание с секретом: оно было перестроено анонимным архитектором из городского дома купца Шустова XIX века. Ни этот факт, ни протесты жителей Тишинки не смогли уберечь его от сноса. Вместо исторического здания структуры, приближенные к строительной компании «Донстрой» («Триумф-палас», «Алые паруса» и другие образцы лужковского стиля), возведут элитный жилой комплекс.

Самострой

Построек, которые городские власти снесли как незаконно возведенные, — 132. Это почти в два раза меньше, чем было в 2016 году. Тогда власти только начали бороться с самостроем, и под ковш попали 250 зданий.

Владельцы 114 самостроев согласились на добровольный снос: 33 — за свой счет, еще 81 постройку убрали городские власти за счет бюджета. Владельцы оставшихся 18 зданий отказались принимать участие в сносе и возможности получить компенсацию.

На снос власти за год потратили более 168 миллионов рублей. Эти деньги ушли на оплату труда рабочих, аренду техники, вывоз строительного мусора и благоустройство территории после окончания работ. Надо сказать, это значительно меньше, чем в 2016-м, когда на снос, аренду техники и вывоз мусора потратили, по подсчетам «РБК», более 400 миллионов рублей. Это связано с тем, что в 2016 году компенсации выплачивали еще не всем — во время первой ночи длинных ковшей все 97 зданий снесли за счет города. На добровольный снос в 2016 году согласились 136 владельцев самостроев, им выплатили компенсации в размере 2,3 миллиарда рублей.

Еще в 1,1 миллиарда «РБК» оценивал размер компенсаций, который могли выплатить владельцам 31 постройки, которые согласились снести их в начале 2017 года.

В 2017 году под снос попало гораздо меньше знаковых самостроев в центре, в пример можно привести паб «Молли Гвиннз» на Новом Арбате. В основном же это были районные точки притяжения. В частности, крупный строительный рынок на Симферопольском бульваре или торговый центр «На Варшавке».

Хрущевки первой волны

В 2017 году продолжилась первая, идущая с 1999 года программа сноса хрущевок — не путать со второй волной, также известной под именем «реновация», которая еще находится на стадии обсуждения. По ней в 2017 году в Москве снесли 42 здания — это не так много, как в 2016-м (тогда убрали 62 дома), и значительно меньше, чем в докризисный период: к примеру, в 2006–2007 годах власти расселили жителей 680 пятиэтажек.

Всего по этой программе осталось снести 30 домов — вероятно, их не станет уже в следующем году.