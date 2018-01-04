Люди, пережившие теракты

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«Иногда я хочу увидеть их мертвыми, чтобы мне больше не казалось, будто они просто уехали»

Начиная с 1991-го в России не было и года без терактов. После взрыва в петербургском метро прошло меньше года, но о нем, кажется, уже никто не помнит, кроме родственников жертв. Жизнь людей, разделенная на «до» и «после», очень быстро остается за кадром. The Village нашел четырех москвичей, переживших самые страшные массовые трагедии: от взрыва жилого дома на Каширском шоссе 18 лет назад до взрыва в аэропорту Домодедово в 2011-м. Они рассказали, как перенесли смерть близких, восстанавливали свое здоровье, пытались найти утешение в религии и строили карьеру — как пережили теракт и не сломались.