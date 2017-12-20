Голосование завершено. В этом году мы решили провести итоги в один тур и предложили читателям выбрать из 64 номинантов в 16 номинациях. Неожиданностей, кажется, не случилось, хотя на такой успех «Матильды» и на то, что читатели до сих пор прекрасно помнят спиннеры, мы не рассчитывали. Смотрите сами!