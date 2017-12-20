Итоги года 2017От «Зарядья» до Юрия Дудя: Победители «Итогов года — 2017»
А также спиннеры, дело Кирилла Серебренникова и H&M на Тверской
Голосование завершено. В этом году мы решили провести итоги в один тур и предложили читателям выбрать из 64 номинантов в 16 номинациях. Неожиданностей, кажется, не случилось, хотя на такой успех «Матильды» и на то, что читатели до сих пор прекрасно помнят спиннеры, мы не рассчитывали. Смотрите сами!
Скандал года
Харассмент в Голливуде
Слово года
Хайп
Герой
Юрий Дудь
Обида года
Арест Кирилла Серебренникова
Акция года
Протесты 26 марта
Новое место
КМ20
Общественное пространство
«Зарядье»
Закрытие года
«35 мм»
Открытие года
H&M на Тверской
Вещь года
Спиннер
Песня года
«Тает лед»
Фильм года
«Матильда»
Спектакль года
«Нуреев»
Выставка года
Такаси Мураками в «Гараже»
Трикстер года
Ксения Собчак
Фотографии: 1 — Zff2012, Creative Commons, (CC BY-SA 3.0), 2 — Druzhko Show , 3 — «вДудь», 4 — Ира Полярная/«Гоголь-центр», 5 — Георгий Малец, 6 — КМ20, 7 — Людмила Андреева, 8 — «35 мм», 9 — H&M, 10 — vejaa — adobe.stock.com, 11 — Павел Дорогой, 12 — «Каропрокат», 13 — Государственный академический Большой театр России, 14 — Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd., 15 — Ксения Собчак
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