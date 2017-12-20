Голосование завершено. В этом году мы решили провести итоги в один тур и предложили читателям выбрать из 64 номинантов в 16 номинациях. Неожиданностей, кажется, не случилось, хотя на такой успех «Матильды» и на то, что читатели до сих пор прекрасно помнят спиннеры, мы не рассчитывали. Смотрите сами!

Скандал года

Харассмент в Голливуде

Слово года

Хайп

Герой

Юрий Дудь

Обида года

Арест Кирилла Серебренникова

Акция года

Протесты 26 марта

Новое место

КМ20

Общественное пространство

«Зарядье»

Закрытие года

«35 мм»

Открытие года

H&M на Тверской

Вещь года

Спиннер

Песня года

«Тает лед»

Фильм года

«Матильда»

Спектакль года

«Нуреев»

Выставка года

Такаси Мураками в «Гараже»

Трикстер года

Ксения Собчак

Фотографии: 1 — Zff2012, Creative Commons, (CC BY-SA 3.0), 2 — Druzhko Show , 3 — «вДудь», 4 — Ира Полярная/«Гоголь-центр», 5 — Георгий Малец, 6 — КМ20, 7 — Людмила Андреева, 8 — «35 мм», 9 — H&M, 10 — vejaaadobe.stock.com, 11 — Павел Дорогой, 12 — «Каропрокат», 13 — Государственный академический Большой театр России, 14 — Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd., 15 — Ксения Собчак