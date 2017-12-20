За последние семь лет в Москве и Санкт-Петербурге насчитывалось почти одинаковое число солнечных дней. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ежегодно в обеих столицах их бывает в среднем по 60. При этом ненастных дней в Москве обычно даже больше, чем в Петербурге — 40 против 36. Оставшиеся дни — серая зона, то есть они просто облачные.

В 2017 году солнце чаще появлялось в Москве. По архиву наблюдений за облачностью мы считали дни с ясной и почти ясной погодой, которую видели горожане с девяти утра до 18 вечера. В Москве с начала 2017 года таких дней было 55, а в Санкт-Петербурге — 45. Лидирует московский август — 13 солнечных дней.