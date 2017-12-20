Итоги года 2017Москва или Петербург: Кому больше светило солнце в 2017 году
Действительно ли погода в Москве стала питерской
17 декабря в Москве был установлен исторический погодный рекорд. Температура воздуха поднялась до 8 градусов тепла. Такого не было за 138 лет наблюдений. Тем не менее по-апрельски теплая погода сопровождается дождями и серым небом. Многие стали жаловаться на постоянную серость над головой, появилось мнение, что Москва стала похожа на Санкт-Петербург, известный дождливой погодой. The Village сделал собственное исследование, чтобы понять, действительно ли погода в столице стала хуже, чем в Петербурге.
Исследование и текст
Саша Успенский
Инфографика
На графиках показаны усредненные данные «Яндекс.Погоды» за 7 лет
Солнце: 1:0
За последние семь лет в Москве и Санкт-Петербурге насчитывалось почти одинаковое число солнечных дней. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ежегодно в обеих столицах их бывает в среднем по 60. При этом ненастных дней в Москве обычно даже больше, чем в Петербурге — 40 против 36. Оставшиеся дни — серая зона, то есть они просто облачные.
В 2017 году солнце чаще появлялось в Москве. По архиву наблюдений за облачностью мы считали дни с ясной и почти ясной погодой, которую видели горожане с девяти утра до 18 вечера. В Москве с начала 2017 года таких дней было 55, а в Санкт-Петербурге — 45. Лидирует московский август — 13 солнечных дней.
В Москве с начала 2017 года солнечных дней было 55, в Санкт-Петербурге — 45
Осадки: 0:1
Дождь, снег и град накрывали жителей Москвы и Петербурга почти 150 дней, то есть полгода — ничья. Но что касается объема осадков, то их в Москве было больше на 80 миллиметров — что мы бы назвали поражением столицы. Интересно, что Москва стала дождливее Питера за счет одного дня — 30 июня, когда в столице выпало более 70 % месячной нормы осадков.
Примета прошедшего лета — предупреждения МЧС о непогоде. В конце мая спасателей обвинили в несвоевременном уведомлении о шторме. Тогда в Москве из-за последствий сильных порывов ветра погибли 16 человек.
После этого московское управление МЧС усилило свою работу: в этом году ведомство выпускало экстренные оповещения об ухудшении погоды 130 раз. Петербургское — 166 раз. Кроме штормового ветра, спасатели предупреждают о туманах, гололедице, низких и высоких температурах. В Санкт-Петербурге к этому добавляют информацию о высоком уровне воды в Неве.
По данным Росстата, цены на зонты в Москве выросли на 10 %. В Санкт-Петербурге — на 5 %
Температура: 1:0
Любопытно, что холодное московское лето было теплее, чем в Санкт-Петербурге. Но чем ближе к зиме, тем дневная температура в Санкт-Петербурге становилась выше, чем в Москве. И это тоже вполне нормальная ситуация. Январь в Москве был намного холоднее: средняя дневная температура — минус 7,6 градуса против петербургских минус 3,9 градуса.
Всего в среднем с начала года в Санкт-Петербурге дни были на 0,5 градуса холоднее, чем в Москве, — 7,4 градуса. Если считать и ночную температуру, то в Москве только на 0,1 градуса теплее.
МЧС выпускало экстренные оповещения об ухудшении погоды 130 раз. Петербургское — 166 раз
Итоги: Москва заработала на зонтах
Дожди и грозы подняли спрос на зонты. К июню их продажи выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, а импорт — в 2,5 раза. Причем Белоруссия по поставкам обогнала Китай.
Цены на зонты тоже выросли. По данным Росстата, в Москве они стали стоить на 10 % дороже, чем в 2016 году. В Санкт-Петербурге — на 5 %. В начале года в столице зонт в среднем стоил 1 170 рублей, а в ноябре — уже 1 231 рубль. В Санкт-Петербурге цена достигла 1 164 рублей. Конечно, нельзя забывать об инфляции. В ноябре базовая инфляция в России составила 2,3 %. Зонты ее превысили.
Подводя итог, можно сказать, что москвичам в 2017 году все же повезло увидеть немного больше солнечных дней. Но не повезло окунуться в грозовые водные потопы.
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