— Почему вся нестыдная поп-музыка теперь к нам приходит из Украины и Белоруссии?

— Потому что в Украине есть поверхностная политическая подвижность, а у нас стагнация. Но мы ходим вокруг более глобальной проблемы. Сейчас уже очень трудно появиться чему-то, что будет иметь тотальное значение, в силу того, что изменились средства доставки и потребления. У тебя в интернете плейлисты, к тому же ты их не сам сейчас составил, а тебе их диджей посоветовал, у тебя происходит дисперсия вкусовых пристрастий.

Когда я прихожу на вечеринку моих студентов, они начинают с Фейса и Оксимирона и заканчивают группой «ВИА Гра». Больше нет того, что было бы западло. Обычно вкусовые пристрастия формируются через выяснение того, что в данной социальной страте, субкультуре нельзя. Сейчас того, что нельзя, не существует. Новая структура потребления убрала функцию экспертов, людей, которые создавали идеологию. Еще в 1990-е ты должен был купить диск, переписать кассету. Естественно, у тех, у кого ты переписывал кассету, был свой вкус. Когда ты шел в магазин, денег у тебя не бесконечное количество, ты все равно шел к определенной стойке. Сейчас, когда меня спрашивают, слушал ли я такую-то группу, я даже не спрашиваю, как она вообще, иду и скачиваю. Вот эти музыкальные журналисты, эксперты по вкусу, эксперты по ценностям и нумерациям — они все сдулись. Совет какого-то чувака, которого ты знаешь как модного, прошаренного, гораздо важнее, чем совет чувака, про которого ты знаешь только, что он работает в большом красивом журнале. Эти большие красивые журналы уже никто не читает.

— Ну в случае с «ВИА Гра» на вечеринке речь скорее об иронии.

— Не совсем так, мне кажется. Я тоже наблюдал за реакцией людей, которые начинают танцевать под хардкорный панк, а заканчивают «ВИА Гра». Вот раньше был трэш-вкус, который та же «Афиша» довольно активно пропагандировала. В начале 2000-х слушать Михаила Круга, например, было модно, я прекрасно помню. Там была ирония, которая, правда, если человек выпивал еще три рюмки, оборачивалась слезами счастья. Но в основе своей это был иронический подход, потому что никто не пытался сказать, что Круг — это великая музыка.

Сейчас под «ВИА Гра» бухают реально. Года три назад я включил группу «Комбинация», понял, что совершенно спокойно могу ее слушать. Сейчас это все не иронично. Это эмансипаторный момент, если раньше для слома иерархии ты должен был приложить усилия, то сейчас тебе никакого слома не нужно. Если сейчас человек выступит с какой-то иерархией, то на него как на идиота посмотрят. Поэтому, о каком вообще значении музыки мы можем говорить, если все музыки существуют на одной плоскости?..