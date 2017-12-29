Мне не очень нравится постановка вопроса! Почему Москва должна становиться более или менее европейским городом? Москва по определению является одним из европейских культурных центров. И при этом одним из самых современных и продвинутых.

Безусловно, власти Москвы не финансируют в нужной степени культурные и молодежные события. Но это проблема многих европейских бизнес-центров. Да, в Берлине и Амстердаме власти куда больше внимания уделяют этому, но Москву нельзя сравнивать с ними. Москва больше по размерам и более ориентирована на бизнес и финансы, а не на туризм.

И все же я чувствую определенные подвижки. Власти потихоньку обращают внимание на важность комфортного микроклимата для жителей. Мне кажется, 2018-й вполне может стать переломным годом во взаимодействии властей и индустрии развлечений и независимых культурных институций. А в целом я ощущаю подъем, свидетелем коего еще никогда не был. Интерес публики растет. Иностранные артисты охотно едут и воспринимают гастроли в Москву как нечто особенное. Фестивальная жизнь, конечно, откровенно отставала даже от восточноевропейского глобального уровня. Но уже видна позитивная тенденция. Через год-два московские фестивали будут закрывать полностью потребность меломанов в актуальном музыкальном контенте! Главное, чтобы чуть-чуть вырос уровень жизни, не рос евро и, что самое главное, на качественные фестивали обратили внимание люди 25–35 лет, у которых есть деньги и которые должны являться главными двигателями продаж.