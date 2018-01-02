Итоги года 2017Самые популярные тексты The Village в 2017 году
Какие наши статьи вы больше всего читали
Представляем подборку самых популярных материалов The Village в ушедшем году, которые сделали нам трафик, а вам — лулзы.
«Я провела бактериальный анализ московских икон»
The Village первым поговорил со студенткой «Британки» Дарья Федоровой, которая взяла на анализ смывы с икон из московских церквей, об идее эксперимента, чувствах верующих и выводах, к которым она пришла.
Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»
Самый популярный рэпер во «ВКонтакте» Иван Дремин дал Степану Нилову откровенное интервью, где рассказал о своем отношении к популярности, постиронии, феминизме, любви и панических атаках.
Русский майнинг: Как зарабатывать на биткоинах и эфире
Еще в июне, накануне всеобщей блокчейн-истерии, московский майнер криптовалют рассказал The Village о забитых фермами русских балконах, дефиците видеокарт, народном майнинге и деньгах из ничего.
«На меня оформлено пять ипотек»
28-летний житель Санкт-Петербурга Александр Ермольчик взял пять ипотек, чтобы заработать на беззаботную жизнь в Азии. И он довольно близок к цели.
«Я шесть лет не покупаю одежду»
Петербуржская художница Дарья Апахончич рассказала о том, сколько денег она сэкономила за шесть лет, вообще не пополняя гардероб, и почему одежда — «это досадное недоразумение нашей экологической ветви».
«Я живу с синдромом Аспергера»
Женщина, живущая с синдромом Аспергера — легкой формой аутизма, — рассказала The Village о том, как такие люди учатся жить в обществе, строят карьеру, заводят семью и почему это заболевание не признают на бытовом уровне.
Навальный, улица, фонарь
Символическими героями мартовских антикоррупционных протестов стали два школьника, которые залезли на фонарный столб на Пушкинской площади. The Village записал их монологи об Алексее Навальном, «Единой России» и участии в митинге.
Кто и как пишет тексты за президента
В референтуре администрации президента пишутся все речи первого лица. Бывший сотрудник этой структуры при Медведеве анонимно рассказал The Village о том, как работалось на Старой площади и кто придумал фразу «Денег нет, но вы держитесь».
Эмигранты, вернувшиеся в Россию
В 2014 году Россию официально покинули 308 475 человек. Множество эмигрантов при этом ежегодно возвращаются обратно в Россию. Одним не удается освоиться в чужой стране, другие скучают по дому и языку, а в третьих неожиданно просыпается патриотизм. The Village поговорил с тремя бывшим эмигрантами о жизни за рубежом, причинах возвращения и патриотизме.
«Я провела в монастыре 18 лет»
Наталья Милантьева попала в подмосковный монастырь в 1990 году. Спустя 18 лет она сбежала, но разочарование наступило намного раньше. В начале 2017 года женщина рассказала The Village, как монахинь учат ненавидеть патриарха и почему к монастырю привыкаешь, словно к зоне.
Люди, которые всегда жили с родителями
The Village поговорил с людьми, которые никогда не покидали родительского дома, и узнал, часто ли они ссорятся с родственниками, как устроена их личная жизнь и каково делить быт с мамой и бабушкой.
Жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
В России живут порядка 4 миллионов людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Это заболевание порождает автоматические навязчивые мысли, от которых спасают только ритуалы — компульсии. The Village поговорил с москвичами, которым поставили этот диагноз, об их ежедневной борьбе, методах лечения и отношении общества к психически нездоровым людям.
Фотографии: обложка, 2 – Марго Овчаренко, 1 — Дарья Федорова, 3 — Андрей Смирный, 4 — Настя Григорьева, 5 — Виктор Юльев, 6 — Лиза Стрельцова, 7 — Георгий Малец, 8, 10 — Хадия Улумбекова, 9 — Иван Анисимов, 11 — Иван Анненков, 12 — Катя Балабан.
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