Эмигранты, вернувшиеся в Россию

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В 2014 году Россию официально покинули 308 475 человек. Множество эмигрантов при этом ежегодно возвращаются обратно в Россию. Одним не удается освоиться в чужой стране, другие скучают по дому и языку, а в третьих неожиданно просыпается патриотизм. The Village поговорил с тремя бывшим эмигрантами о жизни за рубежом, причинах возвращения и патриотизме.