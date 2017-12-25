2017 год запомнится особенно ожесточенной публичной полемикой по многим вопросам как в международном, так и в российском контексте. Самые обсуждаемые темы — от коррупции до насилия над детьми — весь год оживали в журналистских расследованиях и личных признаниях. The Village собрал фильмы, которые стоит посмотреть, чтобы разобраться в главных вопросах-2017.

Текст Алиса Таёжная

Сексуальные домогательства

Смотреть: «Деловая женщина» Майка Николса, «С девяти до пяти» Колина Хиггинса

Главный мировой скандал года, прозвучавший в России не в местном контексте (известных и властных мужчин, злоупотребляющих влиянием, в нашей стране не разоблачали), породил несколько недель информационного ажиотажа и напряженных обсуждений в социальных сетях.

Что такое сексуальные домогательства и чем они отличаются от служебных романов и флирта на работе, как устроена трудовая этика и почему во многих компаниях женщинам действительно тяжело делать карьеру — об этом очень мало снято на русском языке, зато, как ни странно, исчерпывающе рассказано в Голливуде. Например, в сатирической комедии «С девяти до пяти» героини — секретарши в зависимом положении — избавляются от начальника, чтобы завести на работе удобные им порядки. А в «Деловой женщине» Кевин Спейси (по иронии оказавшийся одним из главных антигероев скандала) разыгрывает в эпизоде буквальную сцену в стиле Харви Вайнштейна с бутылкой шампанского между ног и предложением обсудить работу в номере отеля.

Обвинение жертвы

Смотреть: «Обвиняемая», реж. Джонатан Каплан

Медийная истерия вокруг Дианы Шурыгиной, начавшаяся с массивного интернет-обсуждения, сильно обесценила проблему изнасилований и увела публичную дискуссию в неконструктивное русло (вспомните использование образа Шурыгиной в рекламе и промоакциях этого года). Тем временем фильм «Обвиняемая» конца 80-х дает исчерпывающий ответ на вопрос, почему жертвы изнасилования молчат и как предрассудки против жертв мешают справедливому судебному разбирательству.

«Обвиняемая» касается темы «повторного изнасилования» — медийной эксплуатации жертвы после ее обращения в суд и предания огласке подробностей преступления. Обвинение жертвы в неподобающем поведении, вопросы о количестве выпитого и длине юбки, комментарии о личной жизни и распущенности смещают медийный фокус с преступников на жертву и перекладывают на нее ответственность — и фильм Каплана подробно раскрывает эти механизмы.

Репрессии и цензура против художников

Смотреть: «Это не фильм» и «Такси» Джафара Панахи

Арест Кирилла Серебренникова и дело «Седьмой студии» (в рамках него сейчас арестованы куда менее медийные помощники театрального режиссера) вынесли на публику обсуждение сотрудничества художников и государства, истинных причин возбужденного уголовного дела и коррумпированности российского суда.

Один из главных режиссеров, снимающих о коррупции и репрессиях, несмотря на запреты от властей, — иранец Джафар Панахи. Его фильмы объясняют, как устроена самоцензура и репрессии против культуры, как творческий ум находит способы делать фильмы и искать героев, даже находясь в заключении или под наблюдением.

«Это не фильм» — полудокументальная картина, где режиссер под домашним арестом делает набросок будущего фильма, а заодно рефлексирует о нем со своими коллегами. «Такси» — сатира Панахи о современном иранском обществе — снята в машине, где режиссер, которому запретили пользоваться камерой и делать кино ближайшие 20 лет, садится крутить баранку и впускает в салон пассажиров — якобы случайных попутчиков, отражающих все типажи современного Ирана. Без преувеличения, Панахи — один из самых актуальных режиссеров для любого авторитарного режима.

Протесты детей

Смотреть: «Через край» Джонатана Каплана, «Если…» Линдсей Андерсона и «Что-то в воздухе» Оливье Ассаяса

Весенние митинги в городах-миллионниках дали повод заговорить о подросшем поколении, которое не боится протестов, полиции и публичного выражения своей точки зрения. Медиа окрестили эти события протестом детей (или просто школьников), в связи с чем вспоминаются несколько важных фильмов о демонстрациях несовершеннолетних.

«Если…» Линдсея Андерсона стал одним из фильмов, запустивших европейскую смуту свингующего десятилетия в 60-х: школьники закрытого пансиона для мальчиков выступают против иерархии насилия и учительского диктата. «Через край» Джонатана Каплана рассказывает о детях, захвативших власть в городе после того, как заточили родителей и учителей в школе во время родительского собрания, — один из самых буйных фильмов 70-х особенно любил Курт Кобейн. А «Что-то в воздухе» Ассаяса рифмует события 1968 года с историей первой любви несовершеннолетнего: лето после майской студенческой революции заставляет его задуматься, что на самом деле для него важно — Ги Дебор или ускользающая красавица.

Коррупция

Смотреть: «Изумительный» Паоло Соррентино, «Боб Робертс» Тима Роббинса, «Серпико» Сидни Люмета

Масштабная стройка в Москве и дело Улюкаева сделали коррупцию одной из главных тем уходящего года. Рука руку моет — популярный мотив политического триллера или детектива: вспомнить «Крестного отца», «Китайский квартал» или «Секреты Лос-Анджелеса». Но мы выбрали фильмы, подробно показывающие и объясняющие коррупцию на реалистичных примерах.

Изумительный» Соррентино рассказывает о влиянии, харизме и политической игре одного из ключевых итальянских политиков послевоенного времени: что такое итальянская мафия, когда она включается в публичную деятельность, очевидно из этого остроумного и очень злободневного фильма. «Боб Робертс» с Тимом Роббинсом рассказывает о лицемерной политической карьере в Штатах, а «Серпико» Люмета раскладывает на составляющие коррупцию в неэффективной нью-йоркской полиции 70-х.

Религиозный поворот

Смотреть: «Догма» Кевина Смита, «Житие Брайана» «Монти Пайтон»

Год, когда политики и радикальные верующие протестовали против фильма, который не видели, или организовывали правые шествия под религиозной символикой, — подходящее время, чтобы обратиться к вечной классике о религиозных крайностях и церковном лицемерии. Лучшая компания для этого — два великих сатирических фильма, которые трудно представить снятыми в наше время. «Житие Брайана» — один из самых популярных фильмов комик-группы «Монти Пайтон» о проходимце, случайно прожившем историю Христа и увлекшем за собой сотни последователей. «Догма» — культовое кино 90-х о падших ангелах, церковной реформе и смысле жизни от хулигана Кевина Смита с неожиданной Аланис Мориссетт в роли инфантильного Бога.

Girl power

Смотреть: «Незамужняя женщина» Пола Мазурски, «Мисс Репрезентация» Дженнифер Сибел Ньюсом, «Невероятная Джессика Джеймс» Джеймса Страуза

Женские голоса звучали в 2017-м громче, чем прежде, причем не только в новостях, но и в культуре. Сериалы и фильмы наполняются интересными и сильными женскими персонажами, за которыми действительно хочется наблюдать. Женщины по-другому подают себя в российском контексте, и, конечно, женская независимость уже давно не строится в сценарных рамках «Секса в большом городе».

Чтобы понять, с чего все началось, посмотрите один из главных фильмов 70-х — драму культового американского режиссера Пола Мазурски «Незамужняя женщина» о том, как пережить уход мужа и кризис среднего возраста. Принципиальные проблемы дискриминации и сексизма затрагивает в своем документальном фильме «Мисс Репрезентация» Сибел Ньюсом — это фильм о гендерных стереотипах и о том, как воспитание внушает девочкам ограничения. Один из свежих и исчерпывающих фильмов о том, как жить в большом городе, будучи молодой свободолюбивой женщиной? — «Невероятная Джессика Джеймс» с потрясающе харизматичной Джессикой Уильямс. Там она играет преподавательницу актерского мастерства в театре для детей, мечтающей о драматической карьере.

Публичная дискуссия об абортах

Смотреть: «Если бы стены могли говорить» Нэнси Савока, «Аборт: Истории женщин» Трейси Дрос Трагос, «Огненное озеро» Тони Кея

Обсуждение вывода абортов из системы ОМС и новая волна американского антиабортного движения заставляют подробно ознакомиться с темой. Драма Нэнси Савоки «Если бы стены могли говорить» посвящена историям трех женщин, каждой из которых довелось принять трудное решение о своем в разное время американской истории. «Аборт: Истории женщин» дает слово сделавшим аборт: в серии интервью с обычными людьми мы узнаем, какие причины толкали их на это и какому прессингу со стороны окружающих они подверглись. «Огненное озеро» — важный документальный фильм режиссера «Американской истории Икс» с главными пролайферами и профеминистами Штатов о репродуктивном давлении, женском предназначении и будущем семьи.

Дональд Трамп

Смотреть: сериал «Вице-президент» (первый-четвертый сезоны), «Выборы» Александра Пэйна, «Фрост против Никсона» Рона Ховарда

Трампа выбрали президентом США в прошлом году, но принял пост он в январе 2017 года. Публичные выступления Трампа в этом году подтвердили все опасения: одиозность и самоуверенность — главные свойства нового правителя.

Больше всего публичное поведение Трампа напоминает пророческий сериал Ианнуччи «Вице-президент», награжденный многими «Эмми», и кавардак в политической сатире Александра Пэйна «Выборы», где выскочка в исполнении юной Риз Уизерспун меняет правила игры во время выборов в обычной школе. Чего по-настоящему не хватает текущему президенту — длительного и разоблачающего интервью, в котором будут расставлены все точки над i. «Фрост против Никсона» о дебатах бывшего президента и тележурналиста — один из важных фильмов о том, как вести неудобный разговор с неоднозначным героем, к которому прикованы взгляды миллионов.

Несчастливая семья

Смотреть: «Небраска» Александра Пэйна, «Рэйчел выходит замуж» Джонатана Демме, «Кальмар и кит» и «Марго на свадьбе» Ноа Баумбаха

Как относиться к родителям и воспитывать собственных детей, нужно ли терпеть близких или разговаривать с ними начистоту — тема проблемной семьи была одной из главных в этом году и отразилась в двух самых обсуждаемых российских фильмах года. «Нелюбовь» Звягинцева и «Аритмия» Хлебникова рассказывают о не очень удачном браке и пытаются объяснить, как современные 30–40-летние стали такими, какими стали.

Мировое кино имеет огромный опыт в откровенном описании семейных проблем, но мы упомянем несколько относительно недавних. Черно-белая «Небраска» Пэйна о принятии родителей и отчуждении в современной семье — взгляд на разобщенность и детско-родительские обиды нынешних 40-летних. «Рэйчел выходит замуж» Джонатана Демме — драма о том, как быть в семье белой вороной и всеобщим наказанием, пытаясь начать жизнь заново. А американец Ноа Баумбах снял две точных семейных драмы об отношениях — «Кальмар и кит» о разводе родителей и «Марго на свадьбе» о сестринском соперничестве. Его новый фильм «История семьи Майровиц» о трех поколениях одной еврейской семьи тоже стоит упоминания: он был снят и показан только в этом году.

Поддержка

Смотреть: Сериал «На старт!» и «Умница Уилл Хантинг» Гаса Ван Сента

2017-й стал годом обсуждения психологических проблем и поддержки со стороны близких — к сожалению, и то и другое сравнительно новые и не очень знакомые россиянам темы для рефлексии. Как обсуждать болезненные переживания и находиться при этом в безопасности, как получить помощь от окружения — один из актуальных вопросов общества, живущего в постоянном стрессе.

Самое полезное и приятное, что можно посмотреть на тему, — американский сериал «На старт!» с Мэтью Перри о группе поддержки, в которой радиоведущий пытается найти смысл жизни после смерти любимой жены. Он объясняет, как правильно и неправильно помогать другим, какими похожими между собой могут быть очень разные люди и что все достойны того, чтобы быть услышанными, — к сожалению, сериал не продлили на второй сезон. Уже ставшая классикой драма «Умница Уилл Хантинг» рассказывает об отношениях молодого бедового парня и его терапевта, которые меняют обоих, а еще содержит один из лучших монологов дружеской поддержки в истории кино.

Депрессия

Смотреть: «Нация прозака» Эрика Шёлдбьерга, «На краю» Джона Карни

Флешмоб #faceofdepression и большое количество открытых признаний известных людей постепенно выводят депрессию из тени и дают взгляд на болезнь с точки зрения болеющих. Что такое медикаментозная поддержка и как работает эффективная терапия, может ли депрессия быть проявлением лени и кто в ней виноват — огромное количество публикаций уходящего года и личных историй дают другой взгляд на болезнь, которую многие годы болезнью не считали.

В то время как в России тему депрессии только начинают освещать, в западном обществе существует много подробных и полезных фильмов по теме. Один из самых известных и все еще актуальный — «Нация прозака» с Кристиной Риччи — объясняет, как заболевают депрессией подростки и почему депрессивные установки сложно преодолеть самостоятельно. Драма с Киллианом Мерфи «На краю» — история лечения молодого человека с депрессией в стационаре и популярное обоснование психотерапии и медикаментов, объясняющая, почему подход «справишься сам» часто не работает.

Домашнее насилие и абьюз

Смотреть: «Мой король» Майвенн, «Лавлейс» Роба Эпштейна, «В постели с врагом» Джозефа Рубина, «Подарок» Джоэла Эдгертона

Закон о декриминализации побоев, в спешке принятый ради семейных ценностей и сохранения частной жизни, обернулся несколькими известными смертельными исходами. Закон против домашнего насилия до сих пор не принят в Государственной думе и может стоить жизни многим нашим соотечественницам. Вопрос «почему они не уходят?» звучит чаще многих из уст людей, не связанных с гражданскими инициативами помощи жертвам — слава богу, есть отличные фильмы, исчерпывающе объясняющие, как устроены отношения насильника и жертвы внутри семьи.

Начать в любом случае стоит с классического фильма об абьюзе «В постели с врагом» с Джулией Робертс в главной роли. Байопик «Лавлейс» о порнозвезде Линде Лавлейс на примере абьюзивного брака показывает, как муж подвергает психологическому и физическому давлению жену, отнимая у нее деньги и подвергая риску ее жизнь на глазах у лояльного окружения. «Подарок» говорит о психологическом насилии в семье и тревожном расстройстве, когда формальных причин для беспокойства, кажется, нет. А французская драма «Мой король» объясняет цикл семейного насилия, где за медовым месяцем следует неминуемая угроза, после которой обязательно придет и разрядка.

Насилие над детьми

Смотреть: «В центре внимания» Тома Маккарти, «Короткий срок 12» Дестина Креттона

Прошлогоднее обсуждение ситуации в 57-й московской школе привело к публикациям в СМИ в начале этого года, исследовавшим домогательства и сексуальное насилие преподавателей над несовершеннолетними. Истории пострадавших, напоминающие друг друга, дают подробный ответ на вопрос «почему вы до сих пор молчали?»: многие жертвы домогательств годами страдали от психологических проблем, обращались за профессиональной помощью и вынуждены были держать оборону, обнародовав свои имена.

Детектив «В центре внимания» подробно показывает, как злоупотребление властью и сексуальные домогательства связаны между собой в системе католических школ, на примере десятков замятых случаев: оскаровский фильм обнажает системность этой культуры и коррумпированность всех участников происходящего. А «Короткий срок 12» — инди-драма, прославившая Бри Ларсон, — объясняет, как личный опыт пережитой трагедии помогает молодой девушке в работе с трудными подростками по экспериментальной программе взаимопомощи.

обложка: Miramax