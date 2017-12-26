Таннер Джонс о конце You Blew It!, тяготах игры в группе на постоянке и эмо-стигме

Пронзительный разговор лидера распадающейся группы и музыкального критика, несколько лет пишущего про жанр, в котором эта группа играла, — и который оказался никому не нужен. В 2014 году You Blew It! выпустили свой второй альбом и стали одними из лидеров реформированной эмо-сцены. Тогда предполагалось, что несколько групп из Флориды, только-только переставших давать концерты в подвалах родительских домов и перебравшихся на настоящие лейблы и в большие клубы, смогут поменять отношение к жанру. Но все оказалось сложнее: журналисты довольно быстро охладели к «слову из трех букв», для лейблов оно и вовсе все еще осталось чем-то вроде позорного клейма, своей фан-базы для функционирования сцены (да хотя бы просто для того, чтобы музыкантам не приходилось работать на «обычной» работе) оказалось маловато, а новая публика так и не появилась.

Автор материала, Иэн Коэн, в 2014 году бесстрашно включивший в свою десятку любимых треков за 2010-е сразу пять песен Japandroids, все это время продолжал писать про музыку на стыке эмо, поп-панка и инди-рока на Pitchfork и другие сайты, где со смертью рок-музыки давно смирились, то есть добровольно занимался довольно неблагодарной работой. Он выясняет, каково это — играть для 20 человек в зале на 300 мест, стоило ли выпускать альбом на следующий день после выборов, в которых победил Трамп, хорошее ли слово «эмо» (не очень). Коэну действительно хочется понять, что же пошло не так. Для него это личное: весь 2017 год он сам провел, задумываясь над тем, а не стоит ли ему бросить писать про музыку. «Я смотрю на свой топ альбомов, и у меня складывается ощущение, что про большую часть из них в лучшем случае написал только я: смотреть видео в фейсбуке и читать про Трампа людям интереснее». Материал Stereogum — редкий для мира победившего кликбейта пример обсуждения даже не того, что происходит после хайпа, а о ситуации, когда хайпа просто не случилось.