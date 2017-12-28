Парк окружает стадион футбольного клуба «Краснодар» — и это довольно сильный ансамбль. Травертиновый (травертин — камень, которым отделан фасад стадиона. — Прим. ред.) амфитеатр стадиона идеально вписывается в ландшафт, хотя это окраины Краснодара.

Но самое важное здесь другое — качество исполнения. Оно просто невероятно высокое для крупных объектов в России. Этот прецедент показывает, в чем глобальная разница между государственными и частными объектами. Стадион и парк построены на деньги владельца сети «Магнит» Сергея Галицкого. Здесь мы видим, как можно делать, если не воровать и ставить во главу угла качество объекта, а не только его наличие. Особенно силен контраст со стадионом «Санкт-Петербург», где возникает ощущении дешевки от каждой детали. Глядя же на фотографии комплекса в Краснодаре забываешь, что это построено у нас. Это небольшой, к сожалению, кусочек очень правильной России.