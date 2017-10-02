С начала 2017 года в Финляндии идет эксперимент: 2 тысячам безработных в разных частях страны платят ежемесячное пособие — вне зависимости от того, находят они за время эксперимента работу или нет. The Village выяснил, как финская щедрость связана с высокими технологиями и стоит ли россиянам рассчитывать на такие подарки от государства.

Текст Денис Бондарев

Финский эксперимент

Безусловный базовый доход — это концепция, которая предлагает платить всем гражданам государства пособие без каких-либо на то причин. Идея возникла в разных странах, и обоснования таких выплат тоже были разными: радикально снизить уровень бедности, более справедливо поделить общенациональные ресурсы, позволить людям лучше профессионально реализоваться.

Самый масштабный эксперимент по введению безусловного основного дохода (БОД) проходит сейчас в Финляндии. В 2015 году Управление социального страхования Финляндии получило на него 20 миллионов евро от правительства, после чего случайным образом выбрало 2 тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет по всей стране и начиная с января 2017 года стало выплачивать им по 560 евро ежемесячно. Эксперимент продолжится два года, и эти деньги участникам будут платить вне зависимости от того, найдут они работу или нет.

За это время планируется установить, как БОД влияет на интерес безработных к поиску трудоустройства. Инициаторы эксперимента предположили, что безработному нет смысла искать занятость, если, найдя ее, он теряет социальное пособие. И наоборот — если ему продолжают выплачивать БОД, стимул работать будет выше. Кроме того, если у человека нет необходимости срочно заработать деньги, чтобы прокормиться, он может подойти к выбору более осмысленно и не хвататься за первую попавшуюся работу. 560 евро в Финляндии не хватит на красивую жизнь, средняя зарплата в стране на январь 2017 года — 3 392 евро, то есть БОД рассчитан на удовлетворение именно базовых потребностей человека. Результаты эксперимента объявят в 2019 году. Правда, в недавнем интервью идеолог проекта Олли Кангасом говорил, что для объективности исследования двух лет мало, адекватная продолжительность — четыре года, но деньги пока выделили только на два.

История бесплатных денег

Первые эксперименты с безусловным доходом начались в Канаде, где в 1974 году запустился пятилетний проект по выплате БОД — Mincome, и на Аляске, где сформировали фонд Alaska Permanent Fund. Если первый проводил эксперимент по схожей с Финляндией схеме только в рамках городка Дофин, то фонд на Аляске действует до сих пор и экспериментом его назвать нельзя.

В 1976 году жители Аляски договорились с правительством штата о создании Alaska Permanent Fund, в который будет отчисляться четверть всех доходов региона от ископаемых ресурсов, в первую очередь нефти. Фонд занимается инвестиционной деятельностью, и с 1982 года все жители Аляски получают из него ежегодные дивиденды. Их размер зависит от финансовых показателей фонда (например, в прошедшем десятилетии выплаты колебались от 878 до 2 072 долларов). В целом разница между БОД и дивидендами Alaska Permanent Fund только в названии. И хотя нельзя однозначно провести аналогию между этими выплатами и социально-экономической ситуацией, у Аляски одни из лучших показателей по экономическому равенству жителей в США.

На рубеже 2000–2010-х годов серия экспериментов по внедрению БОД прошла в развивающихся странах — Намибии, Индии, Бразилии. Во всех контрольных группах было отмечено повышение интереса к образованию, улучшение качества питания, снижение уровня домашнего насилия и нищеты. Опасения критиков идеи БОД о том, что, получая деньги просто так, человек начнет спускать их на выпивку и наркотики, а интерес к работе значительно снизится, нигде не оправдались.

В последние три-пять лет о БОД широко заговорили в развитых странах. В прошлом году эксперимент с выплатой базового дохода запустили в итальянском Ливорно, в Окленде (США). С 2017 года Нидерланды проводят эксперимент в Утрехте, Канада — в трех городах провинции Онтарио; вопрос БОД активно обсуждается во Франции, Швейцарии, Германии, Шотландии. Одна из причин повышения интереса в том, что развитие искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и других технологий, вероятно, скоро оставит без работы многих людей по всему миру.

Опасения критиков идеи БОД о том, что, получая деньги просто так, человек начнет спускать их на выпивку и наркотики, а интерес к работе значительно снизится, нигде не оправдались.

Технологии требуют БОД

Чуть ли не больше всех о БОД сегодня говорят как раз те, кто своим высокотехнологичным бизнесом может привести к резкому сокращению рабочих мест: знаменитый предприниматель Илон Маск, футурист, основатель Университета сингулярности и технический директор Google Рэй Курцвейл, президент одного из крупнейших в Штатах инвестиционных инкубаторов Y Combinator Сэм Альтман и многие другие. К слову, упомянутый эксперимент с выплатой базового дохода в размере 12 тысяч евро в год тысяче жителей Окленда спонсирует Y Combinator.

Стивен Хокинг в статье для издания The Guardian заявил о том, что элитам и правительствам во всем мире необходимо обеспечить возможность получить переподготовку очень широким слоям населения Земли. В мае о необходимости развития идей, подобных БОД, перед выпускниками Гарварда говорил основатель Facebook Марк Цукерберг. По его мнению, такие программы должны спонсировать технологические компании, и в первую очередь те из них, которые работают с данными — новым главным ресурсом человечества. Среди примеров он называл Google и собственный Facebook.

Перспективы БОД в России

О сложностях реализации и сильных сторонах БОД в России The Village рассказала политолог Екатерина Шульман.

Екатерина Шульман политолог, специалист по проблемам законотворчества, доцент Института общественных наук РАНХиГС Скорее всего, сейчас, как и во время предыдущих волн технологических революций, произойдет не исчезновение, а перераспределение и видоизменение рабочих мест. При этом периоды быстрой смены экономического уклада требуют от людей быстрого переобучения и перепрофилирования. В такие периоды идея базового дохода становится актуальной. Представить, какие именно виды занятости создаст новая экономика, сложно — еще недавно мало кто мог предположить появление таких профессий, как SMM-менеджер или майнер. Поскольку население Земли стремительно стареет, вероятно, появится развитая сеть профессий, связанных с уходом за пожилыми людьми. Можно предположить, что скоро социальные сети будут платить пользователям за данные, которые они предоставляют, и за само время пребывания на ресурсах. Кстати, широко обсуждается идея, что БОД будут платить именно технологические компании. Базовый доход принято рассматривать как более масштабный вариант монетизации льгот. Это способ устранить дорогостоящую и коррупциогенную систему социального обеспечения, заменив ее единой гарантированной выплатой, не требующей трудоемкого администрирования. Вместо того чтобы разбираться, кто заслуживает выплат, можно просто платить базовый доход всем. В России эта система невероятно дорого обходится государству, и ее замена на БОД могла бы привести к экономии бюджета и автоматически дебюрократизировать эту сферу. Но надо понимать, что это крупная и влиятельная часть государственного аппарата, которая хочет новых ставок, бюджетов и полномочий, а не того, чтобы ее сократили, и поэтому подобным идеям она будет активно сопротивляться. Еще один довод в пользу БОД: имея базовый доход, женщины смогут покинуть некачественные отношения, в которых они состоят из-за финансовой зависимости. Это очень оздоровило бы социальную жизнь и снизило бы уровень насилия в обществе, потому что значительная часть всех насильственных преступлений совершается внутри таких вынужденных сожительств. С политической точки зрения БОД можно рассматривать по-разному, в зависимости от того, кто будет его выплачивать и на каких условиях. Если финансовую базу таких выплат составит налог с роботизированных производств, то платить базовый доход будут опосредованно корпорации, а напрямую — государство. В обоих случаях это выглядит как покупка политической лояльности или хотя бы пассивности. Когда все средства производства сосредоточены в руках небольшого количества людей, это может привести к образованию новой формы монополистического капитализма или возвращения некоего социализма на новом техническом уровне, с мегагосударством — всеобщим кормильцем и социумом, состоящим из пенсионеров. Обе перспективы вызывают у меня серьезные опасения, потому что с демократией они имеют мало общего. Демократия — это политический режим граждан-налогоплательщиков. Если говорить о возможности введения БОД в России, то пока мы слишком бедная страна для подобных программ. Сравнивать себя сейчас стоит не со странами первого мира, а с Индией и Бразилией. Но надо отметить, что наибольший положительный эффект от подобных экспериментов был как раз в самых бедных странах. Считать, что из-за введения БОД вся российская глубинка дружно начнет спиваться, — большое заблуждение. Наоборот, гарантированная выплата убивает страшную «культуру велфера», когда не работать выгоднее, чем работать. Во всех странах, в том числе беднейших, где проходили локальные эксперименты, результаты отличные: люди больше стремились искать работу, проявления девиантного поведения, в том числе алкоголизм, снижались либо не росли, а полученные деньги бедные тратили на еду и товары для детей. То есть депривированные классы общества от таких выплат становятся лучше. Но пока в России я не слышала, чтобы кто-то из лиц, принимающих решения, вообще упоминал идею гарантированного дохода. Наша реальная ближайшая перспектива — повышение пенсионного возраста и другие меры экономии, призванные спасти Пенсионный фонд от непосильного бремени существующих выплат.

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