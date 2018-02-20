Социальная сеть Facebook в феврале провела саммит для лидеров своих комьюнити (FCS). В Лондон привезли администраторов сообществ, владельцев страниц и организаторов мероприятий в социальной сети, отобранных в разных странах Европы, в том числе в России. Корреспондент The Village посетил мероприятие, чтобы узнать, почему Facebook придает такое большое значение развитию любительских групп и как местные комьюнити могут решать глобальные проблемы.

Facebook Communities Summit в Лондоне

На саммите 8–9 февраля Facebook анонсировал несколько новшеств, которые уже начали работать. Теперь наверху можно закреплять не один пост, а десять — потому что иногда авторам важно выделить несколько объявлений сразу. Правила группы теперь тоже можно оформлять отдельно — раньше их приходилось прописывать в графе «Информация о группе». Также универсальный синий в оформлении теперь можно изменить на любой другой цвет по вкусу владельца группы.

Вся эта узконаправленная на первый взгляд информация важна, потому что расширяет возможности управления комьюнити в фейсбуке и дает больше инструментов их владельцам. А то, что развивать интернет-сообщества важно, в американской компании поняли уже давно. Ее саммит для лидеров сообществ проходит второй раз — в 2017-м он состоялся в Чикаго и затрагивал комьюнити из США, а теперь в Лондоне — и был посвящен Европе. По сути, саммит создан исключительно для того, чтобы собрать лидеров групп из разных уголков мира и обсудить с ними недостатки соцсети и ее потенциальные возможности.

Во время церемонии открытия саммита вице-президент Facebook в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Никола Мендельсон рассказала, как ей самой помогло в свое время комьюнити в социальной сети. В 2016 году у Мендельсон обнаружили неизлечимую форму рака — фолликулярную лимфому. Не зная, как с этим живут другие, вице-президент Facebook нашла в социальной сети сообщество, посвященное болезни. Теперь она активно участвует в его жизни.

Россию на саммите в этом году представляли комьюнити «Память о ГУЛАГе» и «Дороги Ярославля». Но по этим темам нельзя обозначить тенденцию в том, кому отдавали свои предпочтения представители Facebook. На FCS в Лондоне собралось более 300 лидеров сообществ со всей Европы, среди них, например, Blind Veterans UK — организация, которая оказывает поддержку слепым ветеранам и их семьям в Англии, Donna Mamma — группа поддержки матерей из Франции, High Society PL — любители кроссовок из Польши, Berlin Bruisers — первый в Германии регби-клуб, открытый для участия спортсменов гомосексуальной ориентации. Всех объединяет только то, что они интересны, активны, помогают решить проблемы и создают связи между людьми, ну и ключевое — создатели этих групп подали заявки на анонсированный осенью конкурс Facebook, о котором, кажется, здесь знали не многие.

Компания заявила, что открывает программу Facebook Community Leadership Program и готова выделить десятки миллионов долларов на поддержку лидеров сообществ по всему миру.

«Память о ГУЛАГе»

Описание: «Группа „Память о ГУЛАГе“ является площадкой для обсуждения тем, связанных с историей и наследием тоталитарного режима в СССР и странах Восточной Европы».

Количество подписчиков: больше 16 тысяч

год основания: 2009

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Александра Поливанова создатель сообщества «Память о ГУЛАГе» На саммит мы попали, поскольку нам сообщили в Facebook, что нас рекомендовали. Потом было собеседование с американским и российским представительством, ну и потом написали: «Добро пожаловать, и привозите с собой кого-то еще из админов группы». Сейчас комьюнити ведут пять человек, потому что я не успеваю справляться: за два часа возникает десять постов, которые надо проверять и быстро удалять, если они не верны. В группе я иногда делаю опрос: «а среди ваших родственников есть жертвы политических репрессий?» или «были ли среди ваших родственников те, кто ответственен за репрессии?». Приходит много разных комментариев. Кто-то постит фото писем и портреты. Спрашивают: «Если мой дед пропал в Магадане, как мне его искать?» — и мы отвечаем. Такое бывает, но это не самое главное, главное — ссылки на истории и воспоминания. В группе есть правила: нельзя писать личные оскорбления, высказываться в адрес человека, а не проблемы. У нас много участников из постсоветских стран — Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Украины. В их СМИ много публикаций, которые говорят правду о преступлениях советского режима, но они используют это не ради консенсуса и преодоления забвения, а ради хейта путинского режима. И как админ я понимаю, что память о ГУЛАГе возвращается не этим способом. Мне очень сложно, потому что, с одной стороны, есть чувство вины: как российского гражданина — за то, что наши солдаты делают в Донбассе и Луганске. С другой стороны, эти люди впадают в другую крайность. И пока российские солдаты там, мне кажется, я не могу банить посты украинцев. Или могу? В общем, для меня это всегда дилемма. Кстати, большая проблема — то, что у меня нет возможности объяснить пользователю, почему я забанила его, я могу только апрувнуть или забанить. Если я вижу фактические преувеличения, то удаляю, если придраться не к чему, то оставляю. Есть пользователь, который настаивает, что сталинский режим еще хуже, чем нацистский, потому что он был тотальнее и тому подобное. Но для меня серьезный вопрос: можно ли вообще сравнивать два зла? Когда мы с подругой создавали группу в 2009 году, она была совершенно непопулярная — темой осмысления ГУЛАГа и советского режима никто не интересовался. То, что через несколько лет это стало одной из самых острых тем в общественной и политической повестке, — совпадение. Изначально наша задача была просветительской. Мне казалось, это тема ГУЛАГа связана с тем, в каком состоянии находится общество сейчас. Без консенсуса в оценке событий прошлого мы не можем построить современное общество на демократических принципах. Мы должны договориться, как мы оцениваем преступления против прав человека в прошлом. Поэтому я основала группу, а потом меня позвали работать в «Мемориал», и теперь это моя профессия. У нас есть люди, которые понимают связь построения тоталитарного режима сейчас с тоталитарным прошлым, и чем больше протест, тем больше таких людей. Группа не была создана для офлайн-общения, мы используем ее как площадку для анонсов, но ее ценность в том, что это панвосточноевропейская платформа.

«Дороги Ярославля»

Описание: «Группа, посвященная состоянию дорог города Ярославля и Ярославской области, с целью гражданского контроля их состояния и борьбы за качество проводимых работ. Предполагаем мониторить все дороги, находящиеся на гарантии».

Количество подписчиков: более 3 тысяч

Год основания: 2013

facebook

Илья Арифулин создатель сообщества «Дороги Ярославля» Наша группа «Дороги Ярославля» существует с 2013 года. Вообще, для меня основная идея и смысл создания сообщества — это побуждение людей к действию, отстаиванию гражданской позиции, более активному участию горожан в жизни города, поскольку современное общество аморфно и безвольно. Ярославцы несколько раз доказывали способность отстаивать свои интересы в борьбе против насаждаемых сверху принципов: начиная с выборов 2011 года, когда «Единая Россия» набрала минимальный процент по стране, и выборов Урлашова и Немцова. Поэтому моя внутренняя сверхзадача — это как раз подталкивание этого дремлющего гражданского общества к более активному участию в жизни города, будь то уборка мусора или выборы. Сейчас в группе почти 3 500 участников, статистика показывает, что почти 80 % из них так или иначе проявляют активность в жизни сообщества. Администрация на сегодня — пять человек, хотя основное развитие комьюнити достигнуто благодаря троим, но при этом надо отдать должное активной работе рядовых участников, а также сотрудничеству с администрацией города и области, СМИ — каждый по-своему вносит вклад в работу и развитие. Никаких акций мы не устраиваем, разве что встречи для обсуждения каких-то вопросов, зачастую с представителями власти в неформальной обстановке. Мы выступаем за конструктивный диалог, с властями у нас налажена связь, они мониторят группу и стараются по мере возможности решать самые насущные вопросы. Со своей стороны мы понимаем, что при отсутствии средств в бюджете любая должность расстрельная, поэтому тот или иной чиновник не может решить всех проблем разом, и пытаемся это донести до людей, чтобы снимать излишнее напряжение в обществе. В то же самое время мы открыто критикуем их действия и тыкаем носом в проблемы, которые не решаются лишь из-за бюрократии или их бездействия. Как мне кажется, выводить людей на полномасштабные акции нет смысла, этим мы ничего не добьемся, но мы всегда рады поддержать информационно те или иные партизанские акции. Кто-то закладывает дыры в дорогах подручными средствами, кто-то разрисовывает ямы на дорогах, чтобы их было виднее. Пару лет назад была акция, в ходе которой по городу развесили информационные таблички с указанием подрядчиков и сумм, затраченных на ремонт дорог. Мы хотели донести до людей эту информацию, чтобы они могли оценить результат и задать себе правильные вопросы. Все подобные акции мы освещаем в группе, а оттуда они разлетаются по большинству местных СМИ. Почему нас выбрал Facebook — не знаю. Предполагаю, потому, что саммит не был сильно разрекламирован, возможно, заявок было не так много, либо нам удалось донести до организаторов уникальность нашего опыта, который как раз таки может служить примером переноса онлайн-работы в офлайн-пользу. Мне кажется, Facebook очень заинтересован, чтобы сообщества с платформы переходили в офлайн и приносили пользу там, хотя, возможно, это для привлечения внимания к самой платформе. В группах хороший раздел статистики, но хотелось бы сделать его более гибким для лучшей аналитики. Больше контроля над функционалом модераторов и администраторов для того, чтобы можно было настраивать их возможности под свои задачи. Настройка ленты группы оставляет желать лучшего, хоть одно из новшеств коснулось ее, но все-таки у администрации ограничена возможность управления отображаемым контентом, хотелось бы иметь возможность его фильтровать. Нам зачастую не хватает подгрупп и подразделов внутри сообщества, чтобы, например, разделить контент от пользователей, СМИ и администрации. Примерно этого хотелось бы попросить у Facebook.

Фотографии: Facebook Newsroom