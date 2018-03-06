Огромные рисунки, которые могут занимать целый фасад многоэтажного здания, за последние годы стали привычными для жителей больших российских городов. Такие изображения называют муралами и создают их исходя из разных целей — от творческих до рекламных и идеологических. The Village узнал, как на таком виде стрит-арта зарабатывают художники в Нью-Йорке, зачем их создают в Северной Корее и что не так с муралами в Москве.

Текст ДЕНИС БОНДАРЕВ

Настенная живопись

Если вам не знакомо слово «мурал», то вспомните работу «Ласточкино гнездо» на одном из домов на Покровке. Наверняка вы видели огромную надпись «ГТО» на Никитском бульваре, заказанную «Трезвой Россией». Большинство людей называет эти картины, как и любые другие рисунки на стенах, — «граффити», хотя среди стрит-арт-художников принято разделять муралы и граффити. В муралах (от латинского mūrālis — «стена») важна сюжетность композиции и художественная сложность, которые создаются на стене или потолке помещения, на тротуаре, фасаде жилого здания и элементах промышленного объекта. Тогда как граффити — это маркировка городского пространства с помощью отдельного слова, подписи или знака, и оно может быть выполнено довольно примитивно.

Некоторые художники ставят под сомнение правильность употребления и слова «мурал». Например, на симпозиуме «Тезаурус», проведенном недавно российским Институтом исследований стрит-арта, участники пришли к выводу, что большие художественные работы, созданные на фасадах и брандмауэрах домов, правильнее называть «настенной росписью». Слово «мурал», по их мнению, применимо только к произведениям искусства, которые сохраняются на улицах городов на протяжении долгого времени. Но, несмотря на отдельные манифесты, в мире подобные масштабные художественные произведения называют именно муралами.

Идея взаимодействовать с горожанами с помощью стен появилась в начале ХХ века одновременно в разных частях света. Например, в Декрете № 1 российских футуристов «О демократизации искусства (заборная литература и площадная живопись)», который написали Маяковский, Бурлюк и Каменский в 1918 году, говорилось следующее: «Пусть самоцветными радугами перекинутся картины на улицах и площадях от дома к дому, радуя, облагораживая глаз прохожего». И лучше всего призыв русских поэтов расслышали, как ни странно, в Мексике, где в начале 20-х годов прошлого века и начал зарождаться мурализм.

Мурал «История Мексики» Диего Риверы в Мехико 1929–1936 гг.

Цели искусства

Муралы различаются тем, с какой целью и за чей счет они создаются. Они могут быть сделаны на собственные средства, спонсироваться некоммерческими организациями или финансироваться в рамках городских проектов. На независимом творчестве художники, как правило, зарабатывают немного, но зачастую создают себе имя. Работая независимо, художник может воплощать самые неожиданные и провокационные идеи. В идеале художник в таком случае сам ищет объект под работу, по своему вкусу выбирает тему произведения и технику исполнения.

Мурал, созданный недавно в Нью-Йорке при поддержке некоммерческого фонда

Основную часть заработка художников составляют заказные работы. Это может быть оформление кафе, офиса, площадки для проведения мероприятий, квартиры или, опять же, целого здания. Свободу творчества чаще предоставляют уже известным художникам, которых приглашают специально, чтобы на стенах осталось именно их произведение и этим можно было бы, например, похвалиться в различных медиа.

Иногда художники сотрудничают напрямую с государством и создают заказные работы. Понятно, что такие муралы зачастую являются пропагандистскими и используются государствами с тоталитарными режимами, однако при этом им может быть сложно отказать в художественной ценности.

Мурал на стене здания в Северной Корее

На возможность сотрудничества с уличными художниками уже давно обратили внимание бренды — компании часто заказывают рекламу в упаковке из стрит-арта. Существует немало агентств-посредников между заказчиком, который хочет получить работу художника, и исполнителями, которые хотят заработать на своем творчестве. Пожалуй, наиболее широко подобное сотрудничество распространено в Нью-Йорке — одной из главных мировых столиц стрит-арта.

Муралы на продажу

Поддержка создания муралов в Нью-Йорке началась в 1930-х годах. Инициатива пошла со стороны государства: Federal Art Project выделил деньги из бюджета на оформление жилых зданий города. Так правительство обеспечивало работой художников после Великой депрессии. По этой программе, например, художниками-абстракционистами была создана серия муралов в бруклинском Вильямсбурге.

Уличные художники Нью-Йорка сегодня располагают множеством возможностей заработать на умении рисовать на стенах. Например, за счет рекламных проектов. Одно из крупнейших международных агентств, занимающееся созданием коммерческих муралов для мировых брендов, — Colossal Media. Его штаб-квартира находится в Нью-Йорке, здесь компания начинала свой путь 14 лет назад, но сегодня она работает и далеко за пределами США. Среди заказчиков Colossal Media — бренды от Caddilac до телеканала HBO и Adidas. Кроме рекламных проектов, компания также поддерживает и независимые инициативы, например, восстанавливает утраченные муралы и финансирует создание новых.

Восстановленный мурал Ильи Болотовски в Бруклине Оформление отеля The James Оформление жилого здания на Манхэттене Реклама Coca-Cola

Уличные художники Нью-Йорка также успешно сотрудничают с девелоперами. Как выяснилось, произведения искусства, расположенные напротив новостроек, могут существенно влиять на стоимость жилья в доме. Так, два мурала Eduardo Kobra в нью-йоркском районе Челси, нарисованные напротив жилого здания, подняли его стоимость с 880 тысяч евро до 2,075 миллиона евро. По словам местных риелторов, соседство муралов поднимает стоимость недвижимости в среднем на 15 %.

Такой же вывод следует из работы исследователей Уорикского университета в Британии. Проанализировав цены на недвижимость в различных районах Лондона с 2003 по 2014 год и сопоставив их с появлением там муралов и объектов стрит-арта, ученые сделали вывод, что чем выше концентрация стрит-арта в районе, тем быстрее растут цены на недвижимость. И примеров того, как в последние десять лет девелоперы эффективно использовали муралы для увеличения стоимости недвижимости в Нью-Йорке, очень много.

Кроме того, застройщики в Нью-Йорке могут привлечь художников для того, чтобы разрисовать строительные ограждения. Художники на этом зарабатывают, а застройщик привлекает внимание к своему проекту и повышает лояльность соседей к длительной стройке.

Бренды стали запускать рекламные компании вместе со стрит-арт-художниками еще в конце 90-х, и сегодня такими коллаборациями никого не удивить. При этом компании часто готовы идти значительно дальше банальных рекламных муралов и создавать изображения с социальным подтекстом. Например, проект, который воспринимается значительно толерантнее, чем банальная реклама, не так давно запустила Gucci вместе с Colossal Media.

Неплохо художники зарабатывают и на росписи офисов крупных компаний: создание муралов в корпоративных пространствах — заметный тренд города. Особенно такие интерьеры любят рекламные и креативные агентства — BBDO, Leo Burnette, RPA и другие.

Два мурала в нью-йоркском районе Челси, нарисованные напротив жилого здания, подняли его стоимость с 880 тысяч евро до 2,075 миллиона евро

Еще один способ заработать с помощью красок в Нью-Йорке — проект 100 Gates Project. Художники получают плату за оформление металлических жалюзи на магазинах, которые опускаются на ночь. Интересно, что для владельцев магазинов роспись предоставляется бесплатно, деньги выделяет местное сообщество и власти.

Поддержка создания муралов в Нью-Йорке со стороны города не редкость. Например, в 2016 году для создания муралов на зданиях, относящихся к социальному жилью для малообеспеченных, город выделил 500 тысяч евро.

В общем, способов зарабатывать на создании муралов в Нью-Йорке более чем достаточно. По данным хедхантинговой компании Indeed, в 2012 году средняя зарплата художника муралов в Нью-Йорке составляла 59 тысяч евро в год. Согласно сайту Pay Scale, медианная почасовая ставка художника в Нью-Йорке — 22,66 евро в час. А для поиска художника, который оформит небольшое пространство (например, детскую комнату), есть масса специальных сайтов, например Findamuralist.

Красота российских улиц

Несмотря на богатое советское наследие монументальной уличной живописи, в России муралы стали появляться сравнительно недавно. Широко заговорили об этом явлении в 2013 году, когда в Москве прошел фестиваль уличной культуры «Лучший город Земли», организованный департаментом культуры города. В результате на улицах Москвы появилось порядка 150 муралов.

Юля Ванифатьева художник Когда Капков был главой департамента культуры Москвы, в городе три месяца проходил фестиваль «Лучший город Земли», в рамках которого создали очень много муралов. Причем делали работы как наши, так и иностранные художники с мировым именем. Фестиваль финансировался из городского бюджета, и, по сути, все классные муралы, что есть сейчас в Москве, создали за те несколько месяцев. После того как Капков ушел, работы начали закрашивать, а на их месте стали появляться рекламные и пропагандистские рисунки, часто очень низкого качества. Так, например, произошло, с работой «Цирк» на «Трубной», на месте которой появилась безобразная реклама Tommy Hilfiger и Джиджи Хадид. В целом, кроме коммерчески или идеологически выгодных проектов, муралов в Москве сейчас практически не создают. Во многом причина в том, что получить согласование на работу от городских чиновников почти невозможно: их не интересует никакое искусство, они в нем не видят смысла. Другая проблема, что в России стрит-арт не финансируется никем и просто выживает на идее. Художники немного рисуют и зарабатывают деньги на фестивалях и отдельных площадках, но сравнить это с тем, что происходит в других странах, нельзя даже близко, мы очень сильно отстаем в плане развития уличного искусства. В первую очередь из-за того, что это совершенно никому не нужно на уровне властей. Ценность искусства в так называемом цивилизованном мире несравненно выше.

Заработать на художественной росписи стен можно и в России, правда, сделать это получается далеко не у всех, а гонорары отечественных художников несравнимо ниже, чем у их нью-йоркских коллег.

Артем Стефанов художник В России есть несколько агентств, которые занимаются коммерческими росписями. Можно сказать, что они уже прочно заняли свою нишу и работают только с теми художниками, с кем привыкли. Поэтому, чтобы получить от них коммерческий заказ, нужно иметь очень яркий и свежий авторский стиль. В общем, круг художников, которые зарабатывают на рекламных муралах, довольно ограничен. В Москве реализуется много проектов с брендами. Но качественно росписи ничем не отличаются от любого другого рекламного носителя. Время от времени появляются неплохие коллаборации с известными марками одежды, но не более. Платят бренды неплохо, но сотрудничают они, опять же, с ограниченным количеством художников. Время от времени поступают заказы от застройщиков и архитектурных бюро. Чаще всего это роспись теплопунктов, каких-то ограждений или детских площадок, но бывают и большие проекты по комплексной росписи целых кварталов. Правда, последнее случается нечасто. В среднем ставка хорошего состоявшегося художника в России — порядка 5 тысяч рублей за квадратный метр на небольших росписях. Если речь идет о масштабных муралах, ставка опускается до 2–3 тысяч рублей. Кроме того, на стадии составления сметы часто делается значительная скидка за большой объем. Есть агентства, которые занимаются не столько коммерческой росписью, сколько организацией мероприятий в сфере уличного искусства, что качественно влияет на их подход. Они организуют росписи и продажи картин. Эти площадки работают как с уже известными художниками, так и с молодыми, оказывая им поддержку и продвигая их. Наиболее заметные среди них два московских агентства — стрит-арт-платформа FGA и творческое объединение АртМосСфера. Еще есть агентство StreetArt из Екатеринбурга, занимающее важную роль в этом регионе. Когда в Москве стало сложно заниматься монументальной росписью, я стал работать с клубом Arma17, рисовать на территориях бывших заводов и прочих индустриальных площадках города, где проходили рейвы и музыкальные фестивали. Сильная сторона там в том, что согласование эскизов идет через собственника, а так как аренда стоит довольно больших денег, с одной стороны, и заводские здания обычно идут под снос, с другой, проблем с этим не возникает. Сейчас в Москве, как бы странно это ни звучало, на муралах хорошо зарабатывают только чиновники. После ухода Капкова количество росписей с каждым годом становится все меньше. Старые классные росписи закрашивают, а коммерческих, наоборот, становится все больше, но не по количеству, а по частоте обновлений. Государство сейчас дает деньги только на откровенно пропагандистские проекты. Возможно, что-то выделят к чемпионату мира по футболу, но я ничего об этом не знаю.

Фотографии: обложка, 1, 3 — Brooklyn Museum, 2 — Numéro Cinq, 4, 9, 10, 11 — Digiday, 5, 6 — Colossal Media