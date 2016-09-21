В исторических зданиях в домах № 19–21 и 23 на Никольской улице появится универмаг. Его откроет бизнесмен, владелец компании — поставщика парфюмерии Esterk Lux Parfum, Владимир Давиди, которые недавно приобрел эти дома, сообщает «РБК».

Новый магазин хотят назвать ВУМ по аналогии с ГУМом и ЦУМом. Предприниматель сначала займется реставрацией купленных зданий. По словам Давиди, в ВУМе будут продаваться как эксклюзивные товары, которых нет в России, так и товары доступные широкой аудитории.

Дом по адресу Никольская, 23, называют «расстрельным», потому что с 1935 года здесь заседала Военная коллегия Верховного суда СССР, которая выносила смертные приговоры во времена сталинских репрессий. Здание построено в XVII веке и является объектом культурного наследия.