Архитектор Алексей Гинзбург и директор компании «Лига прав», которая ранее приобрела часть площадей столичного дома Наркомфина на Новинском бульваре, Гарегин Барсумян рассказали о том, как будет выглядеть и функционировать здание после реставрации. Интервью с авторами реконструкции опубликовано на сайте института архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка».

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По словам Барсумяна, в настоящее время компания «Лига прав» ориентирована «исключительно на дом Наркомфина». Над проектом реставрации фирма работает уже почти год и планирует полностью закончить его к ноябрю. Уточняется, что раньше в планах по дому Наркомфина значилась установка подземного паркинга и гостиницы с бассейном, но сейчас речь идет о возвращении дому исторического облика и функций. Его ячейки станут жилыми квартирами, а коммунальный корпус — общественным пространством с кафе и другими местами отдыха.

Что касается конкретных планов по реставрации, то одним из главных пунктов станет снос пристроенного первого этажа. Как уточнил Гинзбург, после сноса нужно будет «немного понизить уровень почвы, заменить асфальт вокруг здания плитами и объединить получившееся пространство с прилегающим сквером». Части фасада, которые находятся в плохом состоянии, при реставрации заменят новыми из близких к историческим материалов.

При этом в жилом корпусе останется лифт, появившийся в 1950-е годы и не имеющий отношения к первоначальному виду здания. Вместе с тем пристроенные перегородки и верхний этаж снесут, и у дома, таким образом, появится вторая эксплуатируемая крыша. Также авторы проекта планируют восстановить стеклянный витраж дома, который будет доходить до самой земли. Это же касается и оконных рам с оригинальной, сделанной специально для Наркомфина системой ручек, а также цветовых схем в ячейках. В целом проектировщики рассчитывают максимально аутентично восстановить всю внутреннюю среду постройки.

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«Пожалуй, самое важное, что мы сделали за этот год, — провели комплексное обследование дома, от почвы и несущих конструкций до фасада, который является болевой точкой. Оказалось, что железобетонный каркас в хорошем состоянии, что вселило оптимизм. Кроме того, специалисты определили причины разрушения здания с восточной стороны. Оказалось, что в цветочницах, идущих под окнами, в определенный момент были заделаны отверстия для вывода воды. Но жидкости надо было куда-то деваться, и она уходила в фасад, между штукатуркой и кладкой, разрушая стену», — уточнил Барсумян.

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Одну из ячеек дома хотят превратить в музейное пространство. Гинзбург уже предложил отдать под музей площадку, по его словам, «потенциально менее привлекательную для продажи, чем остальные». Это так называемая «квартира привратника» на первом этаже.

По словам авторов проекта, они рассчитывают, что «дело не ограничится только табличкой на доме — должны быть некоторые обязательства для жителей». В качестве примера они приводят марсельскую «жилую единицу» Ле Корбюзье, жители которой обязаны сохранять в ней мебель.