Москомархитектура разработала единый облик для торговых киосков в пешеходных переходах столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Типовой облик, который комитет разработал для торговых киосков в подземных переходах, и выглядит гораздо цивилизованнее, чем если бы каждый владелец делал их по своему вкусу, а, во-вторых, более комфортен и безопасен для пешеходов. Конструкции выполняются из алюминиевых витражей с многослойным стеклом, они аккуратны и удобны в использовании», — рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что конструкции ларьков из алюминиевых витражей по ширине не будут превышать 4,2 метра. По словам Кузнецова, типовые киоски будут рассчитаны на одно рабочее место — они получат витринную часть и дверь с окошком для выдачи товара. При этом в верхней части витражей установят две вертикальные стойки и одну горизонтальную планку из окрашенного в яркие цвета материала — на этом месте будет размещаться вывеска длиной 2 100–2 500 миллиметров.

Кроме того, Кузнецов напомнил, что ассортимент товаров, которые могут продаваться в киосках подземных переходов столицы, выбирался самими москвичами в ходе голосования на сайте «Активный гражданин». Самыми востребованными оказались продукты питания, печатная продукция, а также точки по мелкому бытовому ремонту.