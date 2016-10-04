Высота памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, который будет открыт в Москве 21 января 2017 года, составит 7,5 метра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

«Так как Михаил Калашников был человеком очень скромным, постамент будет небольшой — два метра. Основа композиции — пятиметровая фигура Калашникова, который держит в руках автомат. Позади нее силуэт земного шара, так как его изобретение используется по всему миру. Рядом святой Георгий на коне поражает копьем дракона — некие силы зла. Копье святого будет символом автомата Калашникова, задуманного как оружие добра», — заявил автор композиции, художник Салават Щербаков.

Уточняется, что 4 сентября в «Оружейном сквере», где будет установлен памятник, прошло совещание экспертной комиссии. Чтобы определить оптимальную высоту скульптуры, рабочая группа рассмотрела два силуэтных макета высотой 6 и 7,5 метра, остановившись в итоге на последнем варианте.

Также в пресс-службе отметили, что инициатором создания памятника выступило Российское военно-историческое общество. Решение установить скульптуру в «Оружейном сквере» на пересечении Садово-Каретной и Краснопролетарской улиц было принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе. 20 сентября 2016 года министр культуры России Владимир Мединский представил проект памятника президенту страны Владимиру Путину во время посещения последним концерна «Калашников» в Ижевске.