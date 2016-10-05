Архитектурный совет Москвы положительно оценил проект гостиничного комплекса, который может быть построен на Ленинградском шоссе недалеко от Химкинского водохранилища. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили представители разработчиков проекта, в комплексе будет два корпуса, соединенных общим основанием. Площадь одного из корпусов составит около 7 тысяч квадратных метров, второго — около 5,5 тысячи квадратных метров. Фасад зданий будет декорирован ромбовидными алюминиевыми кассетами, которые по планам авторов в сочетании со стеклом «будут давать эффект березовой коры».

«Этот комплекс будет формировать фронт застройки Ленинградского шоссе в этом месте. Это очень важный участок для города, поскольку Ленинградское шоссе, переходящее в Ленинградский проспект, а затем в Тверские улицы, это одна из центральных осей города», — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Как ранее сообщил председатель «Мосстройинвеста» Константин Тимофеев, в 2016 году в столице планируется построить не менее десяти гостиниц.