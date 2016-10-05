На Ленинградском шоссе планируют построить гостиничный комплекс
Архитектурный совет Москвы положительно оценил проект гостиничного комплекса, который может быть построен на Ленинградском шоссе недалеко от Химкинского водохранилища. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточнили представители разработчиков проекта, в комплексе будет два корпуса, соединенных общим основанием. Площадь одного из корпусов составит около 7 тысяч квадратных метров, второго — около 5,5 тысячи квадратных метров. Фасад зданий будет декорирован ромбовидными алюминиевыми кассетами, которые по планам авторов в сочетании со стеклом «будут давать эффект березовой коры».
«Этот комплекс будет формировать фронт застройки Ленинградского шоссе в этом месте. Это очень важный участок для города, поскольку Ленинградское шоссе, переходящее в Ленинградский проспект, а затем в Тверские улицы, это одна из центральных осей города», — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Как ранее сообщил председатель «Мосстройинвеста» Константин Тимофеев, в 2016 году в столице планируется построить не менее десяти гостиниц.
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