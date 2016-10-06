Созданием многофункционального комплекса на улице Остоженке займется компания Buromoscow — их проект уже был рассмотрен архитектурным советом столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

http://archsovet.msk.ru/

Отмечается, что «в своем варианте Buromoscow сосредоточились на развитии общественного пространства и отказались от псевдоклассической стилистики фасадов». Застраиваемый участок примыкает к территории памятника XVII века Красным палатам, которые отделяют его от площади перед метро «Кропоткинская». Дом № 6 на Остоженке, не имеющий статуса памятника, будет реконструирован с воссозданием фасадной стены — здесь появятся апартаменты и коммерческие помещения. Соседний с ним дом № 4 в проекте Buromoscow воссоздается в первоначальном облике.

Как отметили представители Архсовета, к благоустроенной территории вокруг памятника Энгельсу добавят двор за Красными палатами и небольшую рекреационную зону у самих палат. В работе над фасадом дома № 6 архитекторы взяли за основу классические окна и, по выражению авторов, «цитаты» из окружающей застройки. Их решили расположить слоями над фасадом. В качестве материала предложены натуральный камень, а для нижней части — стеклофиброцемент. Кроме того, под домами № 6 и 4 организуют трехуровневое подземное пространство, где появятся паркинг и коммерческие помещения.

http://archsovet.msk.ru/

Вместе с тем задний фасад Красных палат планируют «раскрыть» и перенести все техническое оборудование, которое в настоящее время размещено в старой пристройке, в стеклянный павильон, пристраиваемый к палатам со стороны двора. Рядом обустроят вход на минус первый этаж нового комплекса.

http://archsovet.msk.ru/ http://archsovet.msk.ru/

При этом, по словам председателя совета и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, доработки требуют несколько вопросов, касающихся землепользования и охраны наследия. Так, член Архсовета Андрей Гнездилов обратил внимание на проблему использования «брандмауэрной» стены дома № 6, обращенной к примыкающему зданию стоматологической поликлиники, которая в проекте Buromoscow прорезана окнами.