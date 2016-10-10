На территории «Трёхгорной мануфактуры» с 14 по 20 октября пройдет фестиваль «Зодчество-2016», посвященный достижениям в области архитектуры и градостроительства России. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Целью фестиваля станет активизация, развитие и повышение уровня архитектурной и градостроительной деятельности в России, укрепление профессионального статуса через организацию смотров-конкурсов, выставочных мероприятий, демонстрирующих лучшие достижения российских и зарубежных архитекторов, дискуссионных, лекционных и презентационных форм общения», — говорится в анонсе события.

Фестиваль объединит представителей бизнеса, общественных организаций и экспертных сообществ. Экспозиция «Зодчества» развернется на территории бывших цехов «Трёхгорной мануфактуры» площадью более 6 тысяч квадратных метров. В течение недели здесь пройдут конференции и воркшопы.

Главная задача фестиваля, по словам его представителей, — обсуждение стратегии развития территорий «Трёхгорной мануфактуры» и благоустройства общественных пространств.

С более подробной информацией о программе и участниках «Зодчества» 2016 года можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.