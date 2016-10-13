Фонд развития современной культуры V-A-C в феврале 2017 года откроет для посетителей пространство своего нового помещения на Болотной набережной, которое располагается в здании бывшей ГЭС-2. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«V-A-C Live впервые открывает двери своего будущего дома для широкой публики. В пространстве бывшей электростанции ГЭС-2 готовится проект „Геометрия настоящего“ — фундаментальное исследование звука посредством локальных интервенций», — говорится в сообщении.

http://geometryofnow.v-a-c.ru/

Отмечается, что проект, запланированный на период с 20 по 27 февраля, включает серию инсталляций и перформансов, «заново осваивающих территорию ГЭС-2», а также междисциплинарную программу лекций и воркшопов, посвященных саунд-арту. Куратором выставки станет британский музыкант Марк Фелл. Всего в «Геометрии настоящего» примут участие более 50 художников из разных стран мира, среди которых — австралийский мультиинструменталист Орен Амбарчи, выпускник Академии изобразительных искусств в Вене Флориан Хекер и саунд-артист и композитор из Японии Реко Акама. Информация о билетах и регистрации на все мероприятия на новом месте в ближайшее время появится на официальном сайте фонда.

Фонд V-A-C начал осваивать пространство ГЭС-2 осенью 2015 года, когда там прошла выставка финалистов конкурса паблик-арта «Расширение пространства». Тогда же стало известно о том, что здание переделают в новое культурное пространство, а реконструкцией займется бюро итальянского архитектора Ренцо Пияно (автора Центра Помпиду в Париже, аэропорта Кансай на искусственном острове близ Осаки и небоскреба The Shard в Лондоне).

Архитекторы решили сохранить исторический облик ГЭС-2, отметив при этом, что смещение функции всего здания означает и смещение функций его отдельных частей. Так, главный машинный зал превратится в центральный выставочный неф, а трубы, которые до того вместе с кинотеатром «Ударник» и домом на набережной формировали очертания этой части Балчуга, станут устройствами для циркуляции воздуха, организации естественной вентиляции и снижения энергопотребления. При этом первоначальная структура здания была полностью восстановлена.