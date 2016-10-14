В Сети появилась фотография в полный рост памятника князю Владимиру, который в ночь на 16 октября должны установить на Боровицкой площади у Кремля. Сейчас монумент находится в Химках, где его упаковывают и готовят к транспортировке.

Памятник перевезут к месту установки в ночь на воскресенье и официально откроют в День народного единства, 4 ноября. До этого скульптура будет стоять на Боровицкой площади в упаковке.

В сентябре 2015 года Мосгордума утвердила в качестве места для установки памятника князю — крестителю Руси Владимиру Боровицкую площадь. Изначально власти одобрили возведение памятника на смотровой площадке Воробьёвых гор, однако этот вариант вызвал резкое недовольство местных жителей.

Установка памятника приурочена к 1000-летию со дня смерти Владимира, который скончался летом 1015 года, однако поставить его в 2015 году не успели.