Транспортировка и начало монтажа памятника князю Владимиру на Боровицкой площади
В ночь с 15 на 16 октября на Боровицкой площади в Москве начали установку памятника князю Владимиру — скульптуру по частям привезли на грузовых платформах из подмосковных Химок, где монумент был отлит. Фотографиями с мест событий поделились пользователи социальных сетей.
Памятник официально откроют в День народного единства, 4 ноября. До этого скульптура будет стоять на Боровицкой площади в упаковке.
В сентябре 2015 года Мосгордума утвердила в качестве места для установки памятника князю — крестителю Руси Владимиру Боровицкую площадь. Изначально власти одобрили возведение памятника на смотровой площадке Воробьёвых гор, однако этот вариант вызвал резкое недовольство местных жителей.
Установка памятника приурочена к 1000-летию со дня смерти Владимира, который скончался летом 1015 года, однако поставить его в 2015 году не успели.
КомментарииПодписаться