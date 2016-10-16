В ночь с 15 на 16 октября на Боровицкой площади в Москве начали установку памятника князю Владимиру — скульптуру по частям привезли на грузовых платформах из подмосковных Химок, где монумент был отлит. Фотографиями с мест событий поделились пользователи социальных сетей.

Памятник князю Владимиру во время подготовки к транспортировке на Боровицкую площадь. #князьвладимир #боровицкая #памятникимосквы #drone #djiglobal #краны Фото опубликовано Vladimir (@v_fee) Окт 15 2016 в 4:17 PDT

#праздниккнамприходит #князьвладимир ) #bigtruck #russia Фото опубликовано DAN (@dan_shevyakov) Окт 15 2016 в 10:21 PDT

Виды Кремля на глазах меняются..Высота лесов для монтажа памятника Владимиру-крестителю, конечно, впечатляет! #москвакоторойнет Фото опубликовано KumIr (@informolog) Окт 14 2016 в 12:03 PDT

Подготовка к установке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС #памятник #князьВладимир #ТАСС Фото опубликовано ТАСС (@tass_agency) Окт 15 2016 в 7:17 PDT

#Москва #князьВладимир #памятник #леса #пока Фото опубликовано Yuri Avvakumov (@agitarch) Окт 13 2016 в 11:02 PDT

сегодня ночью в Москве между Кремлем и домом Пашкова установили тот самый памятник князю Владимиру — должны были на Воро... Опубликовано Евгением Фельдманом 15 октября 2016 г.

Памятник официально откроют в День народного единства, 4 ноября. До этого скульптура будет стоять на Боровицкой площади в упаковке.

В сентябре 2015 года Мосгордума утвердила в качестве места для установки памятника князю — крестителю Руси Владимиру Боровицкую площадь. Изначально власти одобрили возведение памятника на смотровой площадке Воробьёвых гор, однако этот вариант вызвал резкое недовольство местных жителей.

Установка памятника приурочена к 1000-летию со дня смерти Владимира, который скончался летом 1015 года, однако поставить его в 2015 году не успели.