В ночь с 15 на 16 октября на Боровицкой площади в Москве начали установку памятника князю Владимиру — скульптуру по частям привезли на грузовых платформах из подмосковных Химок, где монумент был отлит. Фотографиями с мест событий поделились пользователи социальных сетей.

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Фото опубликовано DAN (@dan_shevyakov)

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Фото опубликовано Yuri Avvakumov (@agitarch)

сегодня ночью в Москве между Кремлем и домом Пашкова установили тот самый памятник князю Владимиру — должны были на Воро...

Опубликовано Евгением Фельдманом 15 октября 2016 г.

Памятник официально откроют в День народного единства, 4 ноября. До этого скульптура будет стоять на Боровицкой площади в упаковке.

 В сентябре 2015 года Мосгордума утвердила в качестве места для установки памятника князю — крестителю Руси Владимиру Боровицкую площадь. Изначально власти одобрили возведение памятника на смотровой площадке Воробьёвых гор, однако этот вариант вызвал резкое недовольство местных жителей.

Установка памятника приурочена к 1000-летию со дня смерти Владимира, который скончался летом 1015 года, однако поставить его в 2015 году не успели.