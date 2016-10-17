Студия Артемия Лебедева представила изображения того, как будет выглядеть фасад реконструируемого стадиона «Лужники» после завершения работ. Материалы опубликованы на официальном сайте компании.

«По требованиям техники безопасности фриз должен быть проветриваемым, продуваемым. Решаем сделать сетку с перфорацией-картинками», — говорится в сообщении на сайте, следом приводятся иллюстрации.

http://www.artlebedev.ru/ http://www.artlebedev.ru/

Также в материале студии опубликованы эскизы паттерна фасада и изображения подсветки «Лужников».

http://www.artlebedev.ru/ http://www.artlebedev.ru/ http://www.artlebedev.ru/ http://www.artlebedev.ru/

http://www.artlebedev.ru/ http://www.artlebedev.ru/ http://www.artlebedev.ru/

Кроме того, на сайте отдельно опубликованы паттерны и композиция рисунков в нижней и верхней частях фасада.

http://www.artlebedev.ru/ http://www.artlebedev.ru/

Ранее стало известно, что на большой спортивной арене «Лужники», где в настоящее время проходит реконструкция к чемпионату мира по футболу 2018 года, запустили теплоснабжение.

«Работы по реконструкции стадиона идут с опережением графика. На сегодня выполнены все монолитные работы, завершены работы по формированию футбольного поля, высажена трава и идет внутренняя отделка. Также уже запустили тепло», — заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что основные работы по реконструкции арены планируется завершить до конца 2016 года, а в 2017-м там будет проводиться наладка оборудования. После реконструкции количество мест на трибунах стадиона увеличится. Также в «Лужниках» появится единый центр управления с визуальным обзором и два больших видеоэкрана для просмотра матчей.