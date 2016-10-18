В центре Москвы в районе 4-й Тверской-Ямской улицы завершились работы по модернизации комплекса зданий НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает ТАСС.

«В ходе модернизации построен Центр позитронно-эмиссионной томографии площадью 1,4 тысячи квадратных метров, новый лечебно-операционный корпус площадью 5,8 тысячи квадратных метров и реконструирован комплекс зданий лечебно-оздоровительного центра, площадь которого превышает более 12 тысяч „квадратов“», — рассказал Антосенко.

Он также отметил, что общая площадь построенных и реконструированных зданий составила более 19 тысяч квадратных метров. Строительство осуществлялось за счет федерального бюджета.