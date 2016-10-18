Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и приспособления зданий усадьбы Голицыных под Галерею искусства стран Европы и Америки Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту, галерея займет флигель бывшей усадьбы князей Голицыных и несколько строений из комплекса усадьбы. Работы по реконструкции пройдут в кирпичном флигеле 1880 года постройки, одноэтажном служебном флигеле конца ХIХ века, служебном корпусе 1778 года постройки и в Главном доме, возведенном в 1759 году. Отмечается, что в ближайшее время Пушкинский музей объявит конкурс на проведение строительно-монтажных работ, которые начнутся в апреле 2017 года и продлятся до 2021 года.

Авторы проекта рассчитывают, что после завершения реконструкции в новое здание музея перевезут произведения Мане, Моне, Ренуара, Дега, Писсарро, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса и Пикассо.

Кроме того, после завершения ремонтных работ в помещениях усадьбы расположатся лекционно-выставочный центр, «Клуб друзей музея» с экспозицией истории района, а также административно-технические помещения. Здесь же организуют коммуникационный центр, учебно-выставочный зал, методический кабинет и пространство для учебных мероприятий и реставрационных мастерских.