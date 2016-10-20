На Боровицкой площади в Москве завершили монтаж памятника князю Владимиру. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Как уточнил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, в настоящее время строители обрабатывают швы и наносят патину. По его словам, авторы проекта рассматривают разные варианты проведения церемонии открытия монумента. «Рассматриваются различные варианты того, как открыть памятник. Но накрывать его полностью тканью, скорее всего, не будут. Мы хотим предложить укрыть только лишь постамент с надписью», — заявил Кононов.

Ранее сообщалось, что памятник князю Владимиру будет закрыт специальным деревянным коробом вплоть до самого открытия.

Памятник князю Владимиру доставили на Боровицкую площадь в Москве в ночь на 15 октября. Скульптуру по частям привезли на грузовых платформах из подмосковных Химок, где монумент был отлит. Памятник официально откроют в День народного единства, 4 ноября.

В сентябре 2015 года Мосгордума утвердила в качестве места для установки памятника князю — крестителю Руси Владимиру Боровицкую площадь. Изначально власти одобрили возведение памятника на смотровой площадке Воробьёвых гор, однако этот вариант вызвал резкое недовольство местных жителей.

Установка памятника приурочена к тысячелетию со дня смерти Владимира, который скончался летом 1015 года (поставить памятник в 2015 году не успели).