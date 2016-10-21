Часы на куполе концертного зала в деловом центре «Москва-Сити» попадут в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Москомархитектуры.

Ведомство уже утвердило измененный проект фасадов зала, который будет напоминать инкрустированную шкатулку с часовым механизмом. При этом здание выполнят в форме большого циферблата, где время указывает перебегающая световая стрелка.

«Часы будет видно и со всех офисных башен Сити, и с уровня пешехода. И это будут самые большие в мире часы, опережающие даже текущий рекорд Книги Гиннесса — часы диаметром 43 метра на новом небоскребе в Мекке», — говорится в сообщении.

Образ инкрустированной шкатулки с часовым механизмом будет создан при помощи стальных панелей с титановым покрытием и шелкотрафаретной печатью орнамента на стекле. Вместе с тем эскалаторы будут выглядеть как сжатые пружины.

Концертный зал строится на шестом участке делового центра. Помимо трансформируемого пространства под стеклянным куполом диаметром 64 метра, там разместятся этажи с ресторанами, кафе и барами, пляжный клуб, спа- и фитнес-центры, а также арт-галереи и салоны красоты общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров.