Дизайн-студия Baklažanas и Центр авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» создали карту конструктивизма Москвы, на которую нанесены 180 городских памятников архитектуры. Об этом The Village рассказали авторы проекта.

Отмечается, что среди памятников, значащихся на карте, встречаются как известные постройки советского авангарда, так и отдельные здания и жилые кварталы. Изначально авторы хотели включить в карту больше объектов, однако все они не уместились в изначальный формат.

«В 1920-е года шел бурный процесс формирования новой предметной среды и нового образа жизни. В нашей карте мы также попытались, используя стилистику и визуальный язык того времени, отобразить этот „прорыв в новое“, когда город в целом стал своеобразной лабораторией, где формировались новые средства выразительности и новый язык, активно развивались плакат, реклама, книжная продукция, сферы городского дизайна, связанные с праздничным оформлением улиц, агитационные текстиль и посуда», — отметили представители Baklažanas.

Формат карты — 70 на 100 сантиметров. Она отпечатана ограниченным тиражом на немецкой дизайнерской бумаге методом шелкографии. При создании использовались шрифты Юрия Гордона и тексты Алексея Гастева из книги стихов «Пачка ордеров» (1921 год). Углы карты украсили стилизованные медальоны на темы электрификации, индустриализации, сельского хозяйства и воздухоплавания.

Презентация карты «Новая Москва» пройдет в Центре авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» 5 ноября в 16:00. Руководители студии Baklažanas Саша Куценко и Ирина Горячева расскажут о процессе работы над проектом и о дальнейших планах по его развитию. Кроме того, директор Центра авангарда Александра Селиванова обсудит особенности отношения к советскому архитектурному наследию в Москве.