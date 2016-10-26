Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект по восстановлению советского ресторана «Прага» на территории столичного парка «Сокольники». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 20 октября 2016 года одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: улица Майский просек, владение 1 (ВАО) для восстановления ресторана», — говорится в сообщении.

В настоящее время ресторан, площадь которого составляет 976 квадратных метров, не функционирует. Его собственником является ООО «Старый парк». По итогам реконструкции здание зарегистрируют как объект культурного наследия.

Ресторан построили в 1957 году. В 1990-е он сгорел, после чего постройку не стали восстанавливать.