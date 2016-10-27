В районе Отрадное на северо-востоке Москвы началось строительство первого в городе буддийского храма, передает РИА «Новости».

«Вся разрешительная документация нами получена, мы начали строительство ступы, закладываем ее фундамент. Все работы проводятся в основном на пожертвования. Кризис пока чувствуется, но средства потихоньку поступают. Мы надеемся, что с началом строительства люди поймут, что все получается, и продолжат жертвовать средства», — рассказала председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова.

После завершения работ по возведению ступы просветления, высота которой составит 13 метров, построят вспомогательный корпус, а уже затем — сам храм.

Юрий Лужков, будучи мэром Москвы, подписал распоряжение о возведении храмового комплекса и ступы в Отрадном в 2000 году, а в 2004 году строительство благословил далай-лама. У общины буддистов ушло четыре года на то, чтобы получить разрешение на строительство. После этого была заложена ступа, однако работы пришлось заморозить из-за кризиса.

Буддийская ступа — это небольшое архитектурное сооружение полусферической формы, которое возводят в честь какого-либо человека или события. Одной из религиозных буддийских практик является ритуальный обход ступы по направлению движения солнца.