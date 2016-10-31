В Москве построят мост-галерею, который свяжет станцию Московского центрального кольца «Деловой центр», бизнес-центр «Москва-Сити» и Пресненскую набережную. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Уточняется, что мост длиной 250 метров будет иметь прозрачную крышу и стены. Внутри установят скамейки, также там появится зона бесплатного Wi-Fi.

«У моста-галереи предусмотрено четыре выхода. Один из них будет вести на платформу МЦК, второй — к станции метро „Международная“, третий — на территорию делового комплекса „Москва-Сити“, а четвертый выведет на Пресненскую набережную. Для маломобильных граждан у входов будут оборудованы лифты», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как отметили в пресс-службе Института генплана Москвы, с появлением моста-галереи пешеходный путь от платформы МЦК до «Москва-Сити» сократится вдвое. Вместе с тем со стороны Пресненской набережной мост оборудуют открытой смотровой площадкой с видом на Москву-реку. По словам авторов проекта, это будет «парящая конструкция, которая нависает над гладью реки». На смотровой площадке также установят скамейки и фонари.