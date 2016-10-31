Строительство культурного центра в Щукине за миллиард рублей
На северо-западе Москвы построят центр культуры и искусств «Щукино». На портале госзакупок объявлен конкурс на выполнение работ по строительству.
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рублей планируют потратить
на строительство центра «Щукино»
Здание культурного центра будет располагаться по адресу: улица Маршала Малиновского, владение 7, где ранее находился Дом культуры «Октябрь». Предполагается, что вместимость центра площадью 5,2 тысячи квадратных метров и высотой от двух до четырех этажей составит около 500 человек.
Конкурс проводит «Управление гражданского строительства», результаты будут объявлены 23 ноября.
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