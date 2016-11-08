Власти Москвы займутся реконструкцией комплекса зданий Генеральной прокуратуры России в центре столицы. Об этом сообщается на официальном сайте Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: улица Большая Дмитровка, владение 15а, строения 1, 2, 3, Глинищевский переулок, владение 10/15б, строение 4, владение 8, строение 1 (ЦАО) для реконструкции и переоснащения зданий Генеральной прокуратуры России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время по указанному адресу расположено пять зданий административно-делового назначения, которые занимает Генпрокуратура, общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Эти строения расположены в границах объекта культурного наследия «Дом жилой. Здесь в 1904–1917 годах проходили заседания литературно-художественного кружка под руководством поэта В. Брюсова, середины XVIII — начала XIX века» (улица Большая Дмитровка, дом 15а).

Кроме того, одно из зданий (Глинищевский переулок, дом 8, строение 1) является выявленным объектом культурного наследия «Доходный дом купца В. Пегова, 1870–1885. В этом доме жил и работал художник М. Черемных (1890–1962)».