Обновление: добавлен комментарий «Архнадзора».

Представители Москомархитектуры заявили, что исторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка «Зарядье», будут сохранены и отреставрированы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все фасады зданий, выходящие на Варварку и Китайгородский проезд, сохраняются», — заявили представители ведомства, добавив, что фрагменты углового фасада с чугунным литьем, являющиеся предметом охраны, также будут сохранены. Таким образом, новыми будут только фасады, обращенные в сторону парка «Зарядье».

Собеседник издания также отметил, что в настоящее время идет ранее запланированный демонтаж двух корпусов. После этого будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка «Зарядье». В ведомстве подчеркнули, что все стадии проходят предварительное согласование с Мосгорнаследием и главным архитектором столицы.

UPD (14:10): Один из основателей общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин прокомментировал The Village заявление Москомархитектуры, сказав, что «фактически оно означает согласование властями сноса объемов зданий».

«Во-первых, могу сказать, что работы явно начались до официального согласования. Во-вторых, теперь можно утверждать, что предполагается снос зданий в объеме. Дело в том, что эти здания обладают прекрасными внутридворовыми фасадами, при этом западную сторону строения, выходящую к Кремлю, сейчас разрушают. Южный корпус также имеет замечательный фасад, но при этом там уже разрушен подземный арочный уровень», — заявил Рахматуллин.

По словам представителя «Архнадзора», делается это ради создания «модернистского стеклянного фасада Зарядья». Также Рахматуллин указал на то, что «под нож пойдут и все интерьеры», и назвал происходящее «чистым вандализмом», случившемся из-за того, что дому было отказано в статусе памятника.

Ранее активист общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков написал у себя в Facebook, что в охранной зоне Кремля на улице Варварке в Москве начался снос последних сохранившихся домов старого Зарядья. Он отметил, что под удар попали два дома модерна европейской стилистики — доходный дом купца первой гильдии Зелика Персица и дом, построенный в 1898 году для страхового общества «Якорь». По словам Новичкова, здания имеют статус исторически ценных градоформирующих объектов, а снос этих домов нарушает закон «Об объектах культурного наследия» и постановление правительства России «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».