Московскую психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева, известную как «Кащенко», отреставрируют. Власти объявили соответствующий конкурс, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Победителю надо будет отреставрировать оконные переплеты, дверные проемы и двери в лечебном корпусе психиатрической больницы «Мужское отделение для слабых, требующих надзора и вновь поступающих». Также требуется восстановить фасад, двери и окна, лепнину в интерьерах корпусов, оригинальные печные трубы и выполнить капитальный ремонт здания.

Стартовая стоимость контракта составляет 36,6 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 2 декабря.

Здание бывшей больницы имени Кащенко было построено в 1890 году. Оно является объектом культурного наследия.