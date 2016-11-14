В Москве начнут строить экологичные дома из соломы. Об этом сообщил основатель компании «ЭкоЛегоДом» Юрий Львов на финале первого городского конкурса экопредпринимателей Moscow Eco Challenge.

«Скоро вы увидите в городе и ближайшем Подмосковье дома, построенные по нашей технологии. При этом мы можем возводить не только частные, но и коммерческие здания. Например, офисы или даже небольшие торговые центры», — рассказал Львов. Точных сроков начала строительства он не назвал.

Технология предполагает возведение малоэтажных жилых зданий из экологических материалов: дерева, спрессованной соломы и природных отделочных материалов. Они собираются за несколько дней и не подвержены возгоранию. Соломенные панели имеют сертификаты, подтверждающие наивысший класс противопожарной безопасности. Кроме того, утверждается, что эти дома в два раза теплее деревянных и позволяют в несколько раз снизить затраты на отопление.

Проект компании «ЭкоЛегоДом» попал в финал первого городского акселератора экопроектов Moscow Eco Challenge.