В Большом Козихинском переулке сносят историческое здание XX века — речь идет о доме №13. Об этом The Village рассказали в «Архнадзоре», представители которого ранее предупреждали об опасности сноса этого строения.

По словам представителя общественной организации Ивана Борисова, сегодня около часа ночи во двор здания приехали люди в форме строителей, обнесли ограждением территорию, на платформах увезли припаркованные машины и начали сносить дом. «Скорость сноса свидетельствует о том, что скорее всего действия не согласованы», — отметил Борисов.

Также он рассказал, что на место приехали полицейские и им предоставили ордер на снос с ошибками в датах.

The Village запросил официальный комментарий у представителей Москомархитектуры.

Дом №13 в Большом Козихинском переулке построен архитектором Павлом Самариным по заказу крестьянина Ефимова между 1900 и 1908 годами — его особенностью, по оценке «Архнадзора», является уличный фасад, характерный для переходного периода «эклектики» к «модерну». При этом дом 15, участок которого также попадает под застройку, представляет собой пятиэтажное каменное строение 1930 года постройки: согласно историко-культурному исследованию, проведённому институтом «Моспроект-2», здание является ярким представителем стиля «конструктивизм».

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