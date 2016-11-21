Строительство нового здания Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской улице планируется завершить в 2017 году, сообщается на сайте мэрии города. Также в 2017 году закончат работы по ремонту существующего здания музея.

«В настоящее время в новом здании возводят стены, колонны и перекрытия на первом и втором этажах. А в старом здании выполнены работы по устройству витражей на мансардном этаже, продолжаются работы по внутренней отделке стен и устройству внутренних инженерных систем», — заявили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Фасад здания намерены покрыть навесными панелями, которые будут переливаться разными цветами. В материале говорится, что таким образом новое здание будет зрительно отделено от старого. Ночью пространство между основным фасадом и панелями будет подсвечиваться.

В новом здании разместят киноконцертный, многофункциональный и выставочный залы, в которых будут проводить концерты, конференции, презентации и представления. Генеральным проектировщиком нового здания является компания «Терра Аури», говорится на ее сайте. Она же занимается реконструкцией существующего здания музея.

Terra Auri Terra Auri Terra Auri Terra Auri

В интервью информагентству «Москва» в августе 2014 года гендиректор «Терры Аури» Денис Бородако заявлял, что работы по реконструкции административно-выставочного здания для Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына будут завершены в 2015 году.

Дом русского зарубежья занимается развитием отношений и укреплением связей с соотечественниками за пределами России. Новое здание строится по адресу: улица Нижняя Радищевская, 2, строение 3.