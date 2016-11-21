Буддийский храм и культурный центр в Отрадном построят за 300 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на председателя Московской общины буддистов Дулму Шагдарову сообщает информагентство «Москва».

«Строительство комплекса с учетом ступы, возведение которой мы уже начали, и других зданий будет стоить более 300 миллионов рублей. Это ориентировочно, если материалы будут дорожать, то стоимость изменится. На ступу высотой 13 метров вместе с дополнительными работами нужно 6–7 миллионов рублей. Создание комплекса осуществляется на пожертвования обычных людей и крупных спонсоров», — заявила Шагдарова.

Она не стала уточнять, сколько сейчас собрано денег, однако отметила, что большую часть стоимости ступы уже собрали. Пожертвования на храм официально принимает только Московская община буддистов.

Половину здания Центра изучения и практики учения Будды (Далай-лама XIV дал ему название Тубден Шедублинг) будет занимать храм, другую — культурный центр, на территории которого откроется благотворительная столовая для малоимущих, лекционный и медитационный залы, библиотека и оздоровительный центр.

«Для работы в храме мы пригласим буддийских монахов из Бурятии, Тувы и Калмыкии. У нас будут чистые монахи, без семьи, а духовный наставник будет приезжать из Тибета, чтобы курировать. Также на втором этаже здания будут покои далай-ламы. Храм будет открыт для всех буддистов и вообще для всех людей. Ведь буддизм можно изучать не только как религию, но и как философию», — сказала Шагдарова.

Распоряжение о возведении комплекса и ступы было подписано бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в 2000 году. В 2004 году строительство благословил далай-лама. После получения разрешения на строительства начались работы, но их пришлось заморозить из-за кризиса.

Буддийская ступа — небольшое сооружение полусферической формы. Его возводят в честь какого-либо человека или события. Одной из религиозных буддийских практик является ритуальный обход ступы по направлению движения солнца.