Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) опубликовало открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию со сносом двух корпусов дома № 14 по улице Варварке, являющихся одними из последних сохранившихся домов старого Зарядья. Текст обращения поступил в редакцию The Village.

«Действия застройщика могут привести к нарушению международных обязательств Российской Федерации по охране объекта Всемирного наследия Московский Кремль. Так, мониторинговой миссией экспертов ИКОМОС-ЮНЕСКО в июле 2015 года по данному проекту были даны однозначные рекомендации: „избегать физического замещения и радикального архитектурного преобразования существующего комплекса“», — говорится в письме, подписанном председателем центрального совета Галиной Маланичевой.

Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, вмешаться в сложившуюся ситуацию. Прошу поручить ответственным должностным лицам остановить незаконный снос домов конца XIX — начала ХХ века на улице Варварке, 14 и проконтролировать дальнейшее соблюдение застройщиком законодательства Российской Федерации ВООПИиК, открытое письмо

Речь идет о доходном доме купца первой гильдии Зелика Персица и доме, построенном в 1898 году для страхового общества «Якорь». 4 ноября здания начали сносить для последующего строительства гостиничного комплекса. В письме утверждается, что участок, на котором располагаются дома, находится на территории объекта культурного наследия «Территория культурного слоя „Китай-города“, XI–XVIII века», а у застройщика отсутствует необходимый пакет утвержденной проектной документации.

Представители Москомархитекутры ранее сообщили, что исторические фасады зданий сохранят и отреставрируют, при этом ранее запланированный демонтаж корпусов будет продолжен. В ведомстве добавили, что все стадии проходят согласование с Мосгорнаследием и главным архитектором города. Один из основателей общественного движения «Архнадзор» отметил, что это заявление «фактически означает согласование властями сноса объемов зданий».