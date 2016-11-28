В центре Москвы состоялось открытие мемориальной доски бывшему премьер-министру Евгению Примакову. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мемориальную доску установили по указу президента Владимира Путина на доме в Скатерном переулке, где Примаков жил последние годы. На церемонии открытия присутствовал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Открытие также посетили представители федеральных и столичных органов власти, родственники и друзья Примакова, а также члены ветеранских организаций.

В Москве открыли мемориальную доску государственному деятелю, бывшему председателю правительства Российской Федерации Евгению Примакову. #Москва #Память #примаков Фото опубликовано Александр Милявский (@alexandermilyavskii) Ноя 28 2016 в 4:58 PST

Мемориальная доска изготовлена из бронзы, на ней выгравированы даты жизни и информация о заслугах Евгения Примакова. Над проектом работали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Алексей Кочаковский.