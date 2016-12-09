У здания на Покровеке, в котором расположен кинотеатр «35мм», появится кинетический фасад. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городское правительство.

Кинетический фасад разместят с тыльной стороны здания, его площадь составит 800 квадратных метров. Элементы фасада будут реагировать на движения ветра: потоки воздуха будут менять угол их наклона, вызывая изменения в рельефе поверхности. Кроме того, по периметру здания разместят медиаэкраны.

Работы должны закончиться к 1 октября 2017 года.